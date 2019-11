Maximilian Eggestein hat früh gelernt, dass der Traum vom Profi-Fußball auch Enttäuschungen bereit hält.

Alexander Nouri, sein früherer Trainer bei Werder Bremen, degradierte ihn in seiner ersten vollständigen Saison als Profi, weil er mit seiner Entwicklung nicht ganz zufrieden war. Eggestein musste zurück in die U23, sich neu beweisen. "Frustriert, enttäuscht und im ersten Moment auch echt wütend", sei er gewesen, erinnert sich der 22-Jährige heute bei Lieber Fußball, dem neuen Podcast von SPORT1.

Im Gespräch mit Moderator Tobias Holtkamp blickt er zurück auf die Erfahrung und wie sie ihn geprägt hat - und spricht auch über die Gegenwart und Zukunft bei Werder. Unter anderem verrät er, was passieren müsste, damit er seinem Klub den Rücken kehrt.

Eggestein, der schon 2014 als zweitjüngster Spieler der Werder-Geschichte sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, wurde im Oktober 2016 von Nouri zurückgestuft, nachdem er sich bei den Profis zunächst nicht etablieren konnte. Eine bittere Erfahrung, klar, erinnert sich Eggestein: "Aber dann kam die Haltung, jetzt erst recht, jetzt will ich euch zeigen, dass ich es doch kann. Ich wollte mir noch mal die Chance erarbeiten, diese Spiele zu machen."

Werder: Kohfeldt macht Eggestein zum Chef

Es klappte: Beim damaligen U23-Coach Florian Kohfeldt übernahm Eggestein als Kapitän Verantwortung - und war schon in der Winterpause zurück bei den Profis. Inzwischen hat der ältere Eggestein-Bruder eindrücklich bewiesen, dass er die richtige Einstellung hat.

"Wenn man sehr früh sehr viel Geld verdient, kann das Anreiz sein, es kann dich aber auch satt machen", sagt er: "Es hat sehr viel mit dem Kopf zu tun, dass man versucht, klar zu bleiben und eben nicht mit seinem ersten Vertrag aufhört, weiter an seinen Defiziten zu arbeiten. Und Geduld zu haben. Ich möchte eines Tages einfach stolz auf meine Karriere sein, auf das, was ich erreicht habe." (alle Podcasts hier!)

Eggestein ist aus der Werder-Mannschaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken, auch Joachim Löw hat ihn schon für die Nationalmannschaft nominiert - wobei er auf seinen ersten Einsatz noch immer wartet.

"Ich würde gerne wieder dabei sein", sagt Eggestein: "Aber um das zu schaffen, muss es im Verein wieder laufen. Deswegen geht es erst mal darum, sich auf die Situation in Bremen zu konzentrieren."

Eggestein über Ausstiegsklausel

Seinen Vertrag dort hat Eggestein in diesem Jahr bis 2023 verlängert, mit Ausstiegsklausel allerdings. Was passieren muss, damit er die Klausel zieht? "Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass ich in einer Komfortzone bin, dann muss man sich vielleicht überlegen, mal etwas anderes zu machen", sagt er.

Wobei er versichert: "Im Moment ist es einfach so, dass ich mich hier sehr wohl fühle und wir noch einiges vor haben. Ich möchte ein Teil davon bleiben."

Eggestein erinnert sich im Podcast außerdem an seine Kindheit als Sohn eines Bayern-Fans und einer Werder-Anhängerin, verrät, warum er vor seinem Auszug ins Fußball-Internat "etwas naiv" war und was er über Uli Hoeneß' Anruf im CHECK24 Doppelpass denkt.

