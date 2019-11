Die "Torjägerkanone" für die treffsichersten Schützen wird es in dieser Saison bis in die unteren Fußball-Ligen geben. Fussball.de zeichnet in Zusammenarbeit mit dem kicker sowie VW die besten Torschützen bis in die 11. Liga (Männer) und die 7. Liga (Frauen) aus.

Ausgezeichnet wird am Ende jeweils die Nummer eins jeder Spielklassenebene. Ziel ist es, die Aktion über die laufende Spielzeit hinaus fortzusetzen. Der Preis soll fest im deutschen Fußball etabliert werden. Die besten Torjägerinnen und Torjäger werden bei einer gemeinsamen Veranstaltung geehrt.

