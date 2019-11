Der Trainer-Hammer in Berlin ist perfekt!

Jürgen Klinsmann übernimmt bei Hertha BSC Berlin das Traineramt. Der erst vor wenigen Wochen in den Aufsichtsrat der Hertha BSC KGaA berufene Schwabe soll bis zum Saisonende die Verantwortung übernehmen, um so die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zu ermöglichen.

Um 16.00 Uhr wird Klinsmann wahrscheinlich das erste Mal das Hertha-Training leiten. Zuvor stellt er sich ab 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz den Fragen der Medien.

Die erste Pressekonferenz im Liveticker

+++ Klinsmann über Arne Friedrichs neue Rolle +++

"Als Performance-Manager wird Anre Friedrich dabei sein. Er wird ein offenes Ohr haben für die Spieler und auch bei der Karriereplanung helfen."

+++ Klinsmann über Trainerstab +++

"Alexander Nouri kommt als Co-Trainer. Ihn kennen Sie von Werder Bremen. Mit ihm kommt sein Assistent Tobias Feldhoff. Zudem Andreas Köpke, darum habe ich Joachim Löw und Oliver Bierhoff gebeten, dass er mir aushelfen kann."

+++ Klinsmann über Maßnahmen +++

"Für mich ist jetzt die wichtigste Maßnahme, ein Funktionsteam zu gestalten, das in der Lage ist, Dinge in die Hand zu nehmen, um schnellstmöglich Punkte zu holen. Keine einfache Aufgabe, aber eine notwendige. Wenn ich so eine Aufgabe übernehme, mache ich das zu 100 Prozent und nicht halb. Ich habe ein Team an Leuten, das mit mir reinkommt und vorbereitet ist."

+++ Preetz über Klinsmanns Aufsichtsratsposten +++

Da Jürgen Klinsmann selbst nicht weiß, was damit wird, springt Preetz ein und gibt Aufschluss: "Es ruht vorerst."

+++ Klinsmann über Hertha +++

"Mein erstes Spiel als achtjähriger Bub war das Spiel VfB gegen Hertha - und ich stand mit der blau-weißen Flagge in der Kurve. Dazu war mein Sohn hier ein paar Jahre im Verein - ich kenne also viele Leute. Dann kam das Gespräch und die Fragen an mich, ob ich hier einspringen kann? Wir haben zwei, drei Stunden gesprochen und dann habe ich zuhause angerufen und gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich nicht gleich heimkomme. Berlin, sagen viele, ist ein schlafender Riese. Die sportliche Situation ist schwierig, ihr könnt ja alle die Tabelle lesen."

+++ Klinsmanns erste Worte +++

"Als ich nach dem Leipzig-Spiel heimgeflogen bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier Trainer bin. Ich habe durch meinen Vater eine Hertha-Vergangenheit. Es ist eine Ehre, mithelfen zu dürfen."

+++ Preetz über Klinsmann-Anfrage +++

"Wir waren schon seit Jahren in regem Austausch, haben die eine oder andere Idee gehabt. Ich habe Jürgen gefragt, ob er zur Verfügung steht für die Hertha. Er brauchte dann einen kleinen Anschubser, damit er jetzt hier sitzt und sich bereit erklärt hat, unsere Mannschaft bis zum Saisonende zu betreuen."

+++ Preetz über Klinsmann +++

"Wir haben erfolgreichen, charismatischen Trainer verpflichtet. Einen mit enormer Strahlkraft. Einen Fußball-Fachmann."

+++ Preetz über Covic +++

"Wir hatten uns alle bei Hertha BSC gewünscht, dass sich der Saisonverlauf mit Ante Covic anders gestaltet hätte. Das Augsburg-Spiel hat zum Umdenken geführt. Ich möchte mich ausdrücklich bei Ante für seine Arbeit und Hingabe bedanken. Wir werden mit Ante besprechen, wie es nach seiner Pause weitergeht."

+++ Herzlich willkommen +++

Gleich geht es mit Jürgen Klinsmanns erster Pressekonferenz als Hertha-Trainer los. Die Journalisten haben schon alle Platz genommen, die Protagonisten werden auch jeden Moment auf der Bühne erwartet.

