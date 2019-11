Die größten Duelle Bayern vs. BVB zum Durchklicken:

Nach seiner bestandenen Feuertaufe in der Champions League gegen Olympiakos Piräus (2:0) steht Bayern-Interimstrainer Hansi Flick am Samstag erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie.

Nach der 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt wollen die Bayern nach nur einem Sieg in den vergangenen vier Ligapartien wieder in die Erfolgsspur. Doch Gegner Borussia Dortmund befindet sich nach dem 3:2-Erfolg in der Königsklasse gegen Inter Mailand im Aufwind.

Der BVB setzte zudem in der Liga mit einem 3:0 gegen Wolfsburg ein Ausrufezeichen und ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

Der Kracher in der Allianz Arena (Bundesliga: FC Bayern München – Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) birgt jede Menge Brisanz. Auch in der Vergangenheit schrieb das Duell der beiden Rivalen so manche Geschichte. SPORT1 zeigt die zehn größten Spiele zwischen Bayern und Dortmund