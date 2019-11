Es war der erwartet große Auftritt: Uli Hoeneß hat sich als Präsident des FC Bayern verabschiedet.

Auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters am Freitagabend trat der 67-Jährige zum letzten Mal im Amt auf - und glänzte dabei mit Klartext, wie man es von ihm gewohnt ist.

In seiner rund 18 Minuten langen Rede lobte Hoeneß das aktuelle Bayern-Team und Trainer Hansi Flick für den Sieg im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund, erzählte von seinen Anfängen als Manager und stichelte gegen den Lokalrivalen TSV 1860 München.

SPORT1 fasst die wichtigsten Aussagen von Hoeneß zusammen.

Uli Hoeneß über ...

... den Sieg gegen den BVB am letzten Wochenende: "Zunächst einmal möchte ich mich bei unserer Mannschaft und den Trainern bedanken, dass sie am letzten Wochenende die Tür geöffnet haben für eine fantastische Jahreshauptversammlung. Hansi Flick, unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert und am Ende deklassiert. Das hat mir gut gefallen. Und was mich sehr geärgert hat: dass ich danach lesen musste: 'Dortmund war so schwach'. Ich habe nicht gehört: 'Bayern war so stark'. Denn wenn wir immer so spielen würden wie letzten Samstag, gäbe es wenige Mannschaften auf dieser Welt, die uns schlagen würden. Das müsst ihr wissen."

... über den Sieg der Bayern-Basketballer: "Was besonders schön war, am nächsten Tag hat auch noch unsere Basketball-Mannschaft gegen ALBA Berlin ihr Heimspiel gewonnen. Das ist ja der stärkste Gegner in der Bundesliga, und damit war das Wochenende für die Familie Hoeneß natürlich gerettet."

... über Oliver Kahn: "Da hast du viel Arbeit, um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden."

... nochmals über Kahn sowie Salihamidzic und Transfers: "Mit Alphonso Davies hat Hasan Salihamidzic ein echtes Schnäppchen nach München geholt", lobte der scheidende Bayern-Präsident den Sportdirektor, der in Kürze zum Sportvorstand ernannt werden soll. "Dass Oliver Kahn bereit ist, Karl-Heinz Rummenigge in zwei Jahren nachzufolgen, ist doch etwas ganz Besonderes. Aber auch da muss man Geduld haben. Ihr müsst zusammenhalten!"

... über das Stadion: "Mein Traum war immer, ein eigenes Stadion zu bauen. Diesen Traum haben wir uns mit der Allianz Arena erfüllt", erklärt Hoeneß. "Ich finde, dass die Allianz Arena bis heute das schönste Stadion der Welt ist."

... über Franck Ribéry: "Franck Ribèry ist der beste Beweis, dass Dankbarkeit in unserer Gesellschaft noch etwas wert ist."

...über den FCB und Soziales: "Der FC Bayern muss sozial sein. Selbstbewusst, aber nicht arrogant", so Hoeneß unter dem Applaus der Bayern-Mitglieder. "Wir müssen auch an die kleineren Vereine denken. Wir haben auch mal klein angefangen."

...über seine weitere Zukunft: "Irgendwann werde ich etwas im sozialen Bereich tun."

... seinen Abschied: "Ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage, das war's. Ich habe fertig. Danke."