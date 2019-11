Kovacs Abwehrpuzzle in der Viererkette

Die Defensive des FC Bayern München präsentiert sich in dieser Saison wacklig wie selten. In neun Bundesliga-Spielen setzte es bereits elf Gegentore - so viele kassierte der deutsche Rekordmeister zuletzt vor elf Jahren unter Jürgen Klinsmann.

Auch ein Grund: Trainer Niko Kovac hat seine Viererkette fast in jedem Spiel umgestellt - Im Duell bei Eintracht Frankfurt droht nun bereits die zehnte Variante. (Eintracht Frankfurt - FC Bayern, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Doch wie haben sich die einzelnen Reihen dabei präsentiert, welche Kombination ist noch am besten? SPORT1 gibt einen Überblick über die Viererketten des FC Bayern.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE