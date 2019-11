Die höchsten Bayern-Niederlagen zum Durchklicken:

Selten hat man den FC Bayern so hilflos gesehen wie aktuell. Doch holte der Rekordmeister in den vergangenen Spielen zumindest noch glücklich die Punkte, so kam er am 10. Bundesliga-Spieltag mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt unter die Räder.

Das 1:5 war die höchste Pleite seit über elf Jahren - doch es gab in der Bundesliga-Historie noch höhere Niederlagen.

SPORT1 zeigt die höchsten Bayern-Klatschen in 57 Jahren Bundesliga.