Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Nationalmannschaft: Im Fußball ist der heiße Herbst ausgebrochen - und im CHECK24 Doppelpass werden die wichtigsten Themen diskutiert! (Sonntag ab 11 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

Für das Erfolgsformat von SPORT1 ist es bereits die 25. Spielzeit. Am kommenden Sonntag analysiert die Runde unter anderem das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland und die Frage nach der Titelreife für die EM 2020 und nimmt die Trainersuche in Mainz und Köln unter die Lupe.

Moderator Thomas Helmer begrüßt dazu Felix Magath, zweimaliger Double-Trainer des FC Bayern und Meistermacher des VfL Wolfsburg, im Hilton Munich Airport, als SPORT1-Experte fungiert der aktuelle Uerdingen-Manager Stefan Effenberg.

Außerdem sind Kabarettist und Gladbach-Fan Serdar Somuncu, der Ex-Profi und jetzige Business-Coach für Veränderung, Entwicklung und Persönlichkeit Mounir Zitouni sowie die beiden Journalisten Holger Schmidt (DPA) und Peter Heß (FAZ) zu Gast in der Sendung.

Als Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalk Deutschlands ist Ruth Hofmann im Einsatz.

Doppelpass im Free-TV und Livestream

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Livestream auf den digitalen SPORT1-Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video in der SPORT1-Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Im Liveblog zum CHECK24 Doppelpass auf SPORT1.de werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.