Die schnellsten Trainerwechsel zum Durchklicken:

Nur neun Tage nach seiner Entlassung beim 1. FC Köln hat Achim Beierlorzer wieder einen Trainerposten in der Bundesliga inne - dieses Mal beim FSV Mainz 05.

In der Bundesliga-Historie hatten es auch andere Trainer mit einem Wechsel eilig - einige schlossen sich sogar am gleichen Tag dem neuen Klub an,

SPORT1 zeigt die schnellsten Trainerwechsel der Bundesliga.