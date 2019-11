Große Ehre für Youssoufa Moukoko! Zu seinem 15. Geburtstag am Mittwoch bekam das Supertalent von Borussia Dortmund Post von Lionel Messi.

Der Superstar des FC Barcelona schickte Moukoko unter anderem ein Trikot mit zahlreichen Unterschriften.

Und das Geburtstagskind konnte sein Glück kaum fassen. "OMG. Vom Idol geschenkt bekommen", schrieb Moukoko bei Instagram: "Vielen Dank @leomessi. Danke für alle Glückwünsche."

Moukoko jubelt über Trikot von Messi

Neben einem Bild von seiner Geburtstagsfeier postete das BVB-Juwel in seiner Insta-Story auch noch ein Bild des Trikots.

Dieses Trikot bekam Youssoufa Moukoko von Lionel Messi geschenkt © Instagram/youssoufa_10

"Von dem besten Spieler der Welt @leomessi", schrieb Moukoko dazu.

Tormaschine auch in der U19-Bundesliga

Das BVB-Wunderkind glänzt derzeit in der U19-Bundesliga (A-Junioren) für den BVB und erzielte im Alter von 14 Jahren in elf Spielen bereits 18 Treffer.

Gleich bei seinem U19-Debüt im August markierte Moukoko beim 9:2-Sieg in Wuppertal einen Sechserpack (!), dabei gelang dem Angreifer ein Hattrick binnen 17 Minuten!

Das Ausnahmetalent, das seit gut drei Jahren beim BVB unter Vertrag steht, hatte in der vergangenen Saison in der U17 in 28 Spielen 50 Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet.