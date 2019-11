Am Sonntagnachmittag empfängt der VfL Wolfsburg in der heimischen Volkswagen-Arena Bayer 04 Leverkusen zum Verfolgerduell in der Bundesliga (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Wolfsburg will nach der ersten Saisonniederlage (0:3 gegen den BVB) zurück in die Erfolgsspur, die Werkself den Schwung aus dem Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid mit in die Liga nehmen (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Wolfsburg will dranbleiben

Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner weist mit zwei Siegen sowie drei Remis bislang eine zufriedenstellende Heimbilanz auf und könnte mit einem weiteren Dreier gegen Leverkusen an den vorderen Rängen dranbleiben.

Mit lediglich acht kassierten Treffern stellen die Niedersachsen die aktuell beste Abwehr im Oberhaus. 17 Zähler aus den ersten zehn Saisonspielen sind ebenfalls ein respektabler Wert.

Bayer 04 mit Schwung?

2:1 gegen Atlético Madrid, zuvor ein 1:2 gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach - Leverkusen erlebte in den zurückliegenden Tagen Licht und Schatten.

Mit dem Schwung aus dem Europapokal will die Mannschaft von Trainer Peter Bosz im elften Ligaspiel den fünften Sieg einfahren und damit wieder enger an die oberen Plätze ranrücken.

Bislang gestaltet sich die Bilanz der Werkself mit je zwei Siegen und Niederlagen auf fremdem Platz ausgeglichen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Bruma, Brooks - William, Guilavogui, Arnold, Roussillon - Joao Victor, Brekalo - Weghorst

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Volland - Alario

So können Sie Wolfsburg - Leverkusen LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App