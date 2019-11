Der FC Augsburg hat einen Test gegen die zweite Mannschaft von Bayern München problemlos gewonnen.

Das Team von Trainer Martin Schmidt setzte sich am Donnerstag beim Drittligisten mit 4:1 (4:0) durch. Die Treffer erzielten der frühere BVB-Stürmer Julian Schieber per Foulelfmeter (25.), Mads Pedersen (31.) und zweimal Noah Sarenren Bazee (34./38.) allesamt in der ersten Hälfte.

Derrick Köhn (61.) traf für die Münchner, bei denen unter anderem der frühere Bundesliga-Profi Georg Niedermeier als Gastspieler dabei war.