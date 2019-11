Am Sonntagabend trifft zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags der FC Augsburg auf Schalke 04. (Bundesliga: FC Augsburg - Schalke 04 ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Die Gäste, die mit 15 Punkten auf Platz 8 liegen, sind beim Tabellenvorletzten der Favorit. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Beide Mannschaften wollen wieder siegen

Nach dem Erfolg im DFB-Pokal will der FC Schalke 04 auch in der Bundesliga wieder gewinnen. Nach zuletzt drei sieglosen Liga-Spielen soll in Augsburg die Wende gelingen.

"Wenn wir unser Spiel ans Optimum bringen, bin ich sehr zuversichtlich", sagte Schalkes Coach David Wagner am Freitag.

Die Augsburger hoffen derweil, ihren positiven Trend nach den Unentschieden gegen den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg fortsetzen zu können.

"Wir wollen auf Tore gehen, das ist unser Anspruch", sagte FCA-Trainer Martin Schmidt vor dem Heimspiel.

So können Sie Augsburg - Schalke LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App