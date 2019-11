Borussia Dortmund muss den Rest der Hinrunde ohne Thomas Delaney auskommen.

Der Däne habe sich in der EM-Qualifikation mehrere Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen, verkündete Pressesprecher Sascha Flicke auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Paderborn. Er werde erst wieder im Januar zur Verfügung stehen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Paderborn ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Delaney hatte sich die Verletzung am vergangenen Montag beim 1:1 in Irland zugezogen. Der dänische Mittelfeld-Abräumer knickte in einem Zweikampf mit Alan James Browne übel um, blieb am Boden liegen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Die Mannschaftsärzte der Dänen behandelten ihn zwar minutenlang, mussten aber letztlich abwinken. Für Delaney kam Ex-Bundesliga-Star Pierre-Emile Höjbjerg ins Spiel, der beim FC Bayern und Schalke gespielt hat und aktueller Kapitän vom FC Southampton ist.