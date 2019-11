Borussia Dortmund bangt im Bundesliga-Schlager am Samstag bei Titelverteidiger Bayern München weiter um den Einsatz von Kapitän Marco Reus und des englischen Nationalspielers Jadon Sancho. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Dortmund, Samstag 18:30 Uhr im LIVETICKER)

Reus laboriert an einer Sprunggelenksverletzung, der 19-jährige Sancho hatte am Dienstag beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand eine Oberschenkelzerrung erlitten.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

"Bei beiden müssen wir warten, wir wissen nicht, ob es klappt oder nicht", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Eine Entscheidung über einen Einsatz von Reus und Sancho gegen den FC Bayern soll erst kurzfristig vor dem Spiel fallen.