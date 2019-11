Borussia Dortmund droht möglicherweise der Ausfall von Marco Reus.

Der BVB-Kapitän musste in der Partie gegen den VfL Wolfsburg (JETZT im LIVETICKER) bereits in der 28. Minute ausgewechselt werden. Zuvor wurde Reus kurzzeitig am linken Fuß behandelt.

Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Für Reus kam Mario Götze in die Partie.

Reus verpasst Pokalspiel wegen Adduktorenproblemen

Wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich verpasste Reus zuletzt das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) am Mittwoch.

Borussia Dortmund trifft am kommenden Samstag im Topspiel auf den FC Bayern. Ob Reus bis dahin wieder fit ist, bleibt abzuwarten.