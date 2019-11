Borussia Dortmund bangt vor dem Top-Spiel am Samstag beim FC Bayern um den Einsatz von Jadon Sancho. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker)

Der Mittelfeldspieler hat sich in der Champions League beim 3:2-Sieg am Dienstag gegen Inter Mailand eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine eingehende Untersuchung am heutigen Mittwoch.

Ob Sancho, der wegen dieser Blessur den Platz in der 82. Spielminute verlassen musste, am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München mitwirken kann, entscheidet sich erst kurz vor der Begegnung.