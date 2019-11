Achim Beierlorzer bleibt vorerst Trainer beim 1. FC Köln. Das erfuhr SPORT1 am Dienstag aus Vereinskreisen.

Der 51-Jährige wird eine Gnadenfrist bekommen und am Freitag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Bundesliga: 1.FC Köln - TSG Hoffenheim, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auf der Bank sitzen.

Anzeige

"Ich gehe schwer davon aus, dass ich die Mannschaft am Freitag betreue", hatte der Fußballlehrer selbst am Montag gesagt. Bis in den späten Abend hinein tagten allerdings noch der Vorstand und der Mitgliederbeirat.

Dort sprach Geschäftsführer Armin Veh Beierlorzer für die Partie am Freitagabend das Vertrauen aus. Verkompliziert wird die Situation in Köln dadurch, dass Vehs Abschied spätestens im kommenden Sommer bereits feststeht.

Jetzt das aktuelle Trikot des 1. FC Köln bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach SPORT1-Informationen ist es deshalb auch das Szenario nicht ausgeschlossen, dass Veh im Falle einer Kölner Niederlage gegen Hoffenheim zusammen mit Beierlorzer den Verein verlässt. Schließlich hatte er sich für die Verpflichtung des ehemaligen Regensburger Trainers stark gemacht.