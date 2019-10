Kein Tag vergeht ohne neue Entwicklungen im Fall Lucas Hernández. Nun gibt es neue Sorgen um den 85-Millionen-Transfer des FC Bayern.

Trotz erneuter Verletzung am ohnehin schon vorbelasteten rechten Knie war der von Trainer Didier Deschamps in den Kreis der Nationalmannschaft berufen worden.

Anzeige

Sowohl im Champions-League-Spiel gegen Tottenham (7:2), als auch bei der 1:2-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim kam der Franzose nicht zum Einsatz. In der EM-Qualifikation gegen Island soll der Linksfuß am Freitagabend jedoch Frankreichs Defensive stärken.

Erneute Kniebeschwerden bei Hernández

Deschamps zeigte sich überzeugt davon, dass Hernández in Island auflaufen kann - obwohl die Bayern den Verteidiger erst gar nicht abstellen wollten. Auch Hernández selbst widersprach den Bayern-Ärzten um Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, wonach er weder spiel- noch trainingsfähig sei.

Die Sorgen der Bayern-Verantwortlichen scheinen sich nun zu bestätigen. Wie die tz berichtet, hat Hernández ein Training abgebrochen. SPORT1 kann diese Information bestätigen und erfuhr: Hernández hatte dem französischen Teamarzt vorgestern nach dem Aufwärmen mitgeteilt, dass er sich wegen des Problem-Knies nicht wohlfühle.

Die ersten beiden Trainingseinheiten der Mannschaft hatte er nicht mitgemacht und nur individuell gearbeitet. Am Donnerstag beendete er die Einheit kurz vor Schluss.

Müller-Wohlfahrt appelliert

Die Bayern haben indes durch Team-Arzt Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt Kontakt zu den Franzosen aufgenommen.

Der Bayern-Doc schrieb eine E-Mail, der ein Brief angehangen war. Die Botschaft: Bayern hat die Sorge, dass das Knie des Rekord-Transfers kaputtgeht.

Deschamps plant aber offenbar weiter fest mit Hernández. "Lucas ist bereit, in der Startelf zu stehen", sagte er der L'Equipe: "Wir haben zwei sehr wichtige Spiele. Ich will meine Spieler nicht in schwierige Situationen mit ihren Klubs bringen, aber wir haben unterschiedliche Interessen:" – in der Startelf.

Anpfiff in Reykjavik ist am Freitag um 20.45 Uhr. In München werden sie ganz genau beobachten, ob Hernández dann auf dem Platz steht.