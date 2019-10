Die Gesichter des Freiburger Höhenfluges zum Durchklicken:

Dem SC Freiburg gelang ein furioser Start in die Bundesliga Spielzeit 2019/20.

Nachdem anfänglich immer auf das vermeintlich einfache Auftaktprogramm mit Mannschaften wie Mainz und Paderborn verwiesen wurde, folgte ein deutlicher 3:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim oder ein 2:2-Unentschieden zuhause gegen Vizemeister Borussia Dortmund.

Am 9. Spieltag besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Streich den Champions League Teilnehmer RB Leipzig mit 2:1 und kletterte vorübergehend auf den zweiten Platz.

Lediglich einen Zähler rangiert Freiburg hinter Rekordmeister Bayern München - wo soll das in dieser Spielzeit noch hinführen?

Keine Frage, in den kommenden Wochen stehen mit Auswärtsspielen in Bremen, Leverkusen und Mönchengladbach schwere Aufgaben vor der Tür. Auch die Heimspiele gegen Frankfurt und Wolfsburg werden es in sich haben.

Dennoch sind 17 Punkte aus den ersten neun Bundesligaspielen kein Zufall - am Rande des Schwarzwaldes wird seit Jahren bemerkenswerte Arbeit geleistet und der Liga beispiellose Personalkonstanz vorgelebt.

SPORT1 zeigt die Gesichter des Breisgauer Höhenfluges.