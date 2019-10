Florian Neuhaus ist mit Borussia Mönchengladbach ein traumhafter Start in die Saison gelungen.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist unter dem neuen Trainer Marco Rose gesetzt und führt mit den Fohlen nach sieben Spieltagen die Tabelle der Bundesliga an. (Service: TABELLE der Bundesliga)

Anzeige

Im SPORT1-Interview spricht der 22-Jährige von der Meisterschaft und verrät seinen großen Traum.

Gladbach "noch lange nicht am Limit"

SPORT1: Herr Neuhaus, Sie sind mit Borussia Mönchengladbach Tabellenführer. Haben Sie sich in den letzten Tagen die Tabelle häufiger als sonst angeschaut?

Neuhaus: Man hat natürlich mehr Nachrichten zu dem Thema bekommen. Es ist natürlich schön an der Tabellenspitze zu stehen und es war ein guter Zeitpunkt. Wir genießen es, aber im Fußball geht es sehr schnell.

SPORT1: Was sagt der Tabellenplatz über den Verein aus?

Neuhaus: Wir sind die ersten Spiele gut angegangen und haben sie erfolgreich bestritten. Wenn man in der Tabelle oben steht, ist es auch nicht unverdient. Dennoch haben wir noch Luft nach oben und viel Potenzial. Daran wollen wir arbeiten und unser gesamtes Potenzial ausschöpfen. Es gibt immer etwas zu verbessern und wir sind selbstkritisch genug, dass wir wissen, dass unser Spiel auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Limit ist.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

SPORT1: Woran fehlt es manchmal noch?

Neuhaus: Offensiv können wir noch an ein paar Abläufen arbeiten, um noch mehr Durchschlagskraft zu erzeugen. Das Spiel gegen Augsburg hat gezeigt, dass wir die Qualität dazu haben. Wir müssen unser Potenzial noch öfter abrufen. Defensiv haben wir auch noch Luft nach oben. Wir können die Abstände noch besser hinbekommen, damit wir noch kompakter stehen, aggressiver gegen den Ball arbeiten und noch effektiver im Pressing werden. Das sind Themen, die wir intern ansprechen und an denen wir intensiv arbeiten.

Das sagt Rose zu Gladbachs Tabellenführung

Rose "hilft mir sehr"

SPORT1: Was hat der Trainer schon verändert in Mönchengladbach?

Neuhaus: Man hat das schon an der Spielweise schon gesehen. Wir wollen sehr aktiv auf dem Platz sein und nach Balleroberung schnell und geradlinig Richtung Tor spielen. Wir wollen schönen offensive Fußball zeigen und gegen Augsburg hat man schon gesehen, wie unser Fußball aussehen soll. Wir müssen eine Konstanz in unsere Leistungen bringen und wollen es Woche für Woche zeigen.

SPORT1: Wie hat der Trainer Ihnen persönlich weitergeholfen?

Neuhaus: Ich habe bislang viele Gespräche mit dem Trainer geführt. Er sagt mir, was ich verbessern kann. Das ist wichtig für meine Entwicklung, damit ich an meinen Schwächen arbeiten kann, um ein noch kompletterer Spieler zu werden. Dabei hilft mir Marco Rose sehr.

SPORT1: Was fehlt Ihnen noch?

Neuhaus: Ich kann an meinem Zweikampfverhalten arbeiten, um noch effektiver zu werden, um noch mehr Duelle gewinnen zu können. Außerdem möchte ich noch ein bisschen torgefährlicher werden. Ich habe bisher ein Saisontor erzielt und leider noch kein Tor vorbereitet. Daran möchte ich arbeiten, um den nächsten Schritt zu gehen und noch wichtiger für das Spiel der Borussia zu werden.

SPORT1: Inwiefern hift Ihnen das neue System des Trainers? Es wirkt so, als wäre es ein wenig auf Sie zugeschnitten.

Neuhaus: Es ist auf jeden Fall ein Spielsystem von dem ich sehr angetan bin. Allerdings braucht es auch ein wenig Zeit, bis die Abläufe zu 100 Prozent stimmen.Wir hatten auch immer wieder Ausrutscher, die wir uns eigentlich nicht erlauben dürfen. Daran müssen wir arbeiten. Persönlich möchte ich in dem System noch dominanter auftreten und noch wichtiger für das Spiel werden.

SPORT1: Jetzt geht es als Tabellenführer nach Dortmund. Mit breiter Brust?

Neuhaus: Natürlich. Es gibt einem Selbstvertrauen, wenn man Spiele gewinnt. Wir freuen uns wahnsinnig auf das Spiel in Dortmund und fahren mit breiter Brust dorthin.

SPORT1: Dortmund ist im Moment ein bisschen angeschlagen - Ihre Chance?

Neuhaus: Dortmund hat sowohl defensiv als auch offensiv eine unglaubliche Qualität. Wir wissen, was uns erwartet und es macht für uns keinen Unterschied, ob Dortmund drei Spiele unentschieden gespielt hat oder gewonnen hat. Es wird so oder so ein schwieriges Spiel und wir müssen unser ganzes Potenzial auf den Platz bekommen, um dort zu punkten. Man nimmt sich vor einem Auswärtsspiel immer vor mutig aufzutreten und zu überraschen.

Die Bundesliga ist "sehr eng"

SPORT1: Die Bundesliga ist im Moment spannend wie selten, viele Mannschaften sind eng beieinander. Was sagt das über die Liga aus?

Neuhaus: Es stehen schon die Vereine vorne, mit denen man auch vor Saisonbeginn gerechnet hat. Freiburg ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ansonsten könnte die Tabelle auch am Ende der Saison so aussehen. Trotzdem gibt es Überraschungen, wenn man sich Bayern oder Dortmund anschaut. Die Bundesliga ist in diesem Jahr wahnsinnig spannend und ich glaube, dass das sehr schön für jeden Fan ist.

SPORT1: Gladbach ist mit dem neuen Coach im Umbruch, aber trotzdem Erster. Wie weit sind Sie?

Neuhaus: Es ist erst ein Fünftel der Saison gespielt. Wir haben unsere Spiele gewonnen, aber nicht zu 100 Prozent gut gespielt. Das ist eine Qualitäten. Wenn wir nicht gut spielen und trotzdem gewinnen, sagt es auch viel über uns aus. Hier ist in kürzester Zeit etwas sehr Gutes entstanden und darauf sollten wir im Moment stolz sein, aber im nächsten Augenblick auch daran denken, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt.

SPORT1: In der Europa League steht bislang nur nur ein Punkt zu Buche. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Neuhaus: Wir wissen, dass wir mit einem Punkt aktuell nicht gut dastehen. In Rom geht es nur darum, das Spiel zu gewinnen. Da gibt es nichts anderes. Wir müssen nach Rom fahren und drei Punkte einfahren.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

SPORT1: Sie haben mit Nadiem Amiri und Suat Serdar bei der U21 gespielt, beide feierten jetzt ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Haben Sieauch nach den vielen Ausfällen auf eine Nominierung gehofft?

Neuhaus: Ein bisschen hofft man natürlich immer, allerdings habe ich auch keinen großen Stress. Ich konzentriere mich aktuell voll auf die Borussia. Meine oberste Priorität ist, im Verein gute Leistungen zu zeigen. Ich setze mich auch nicht unter Druck und war als Fan in Dortmund im Stadion.

SPORT1: Wie sehr ist die EM schon auf dem Radar?

Neuhaus: Aktuell noch nicht. Es dauert ja auch noch ein bisschen. Aktuell ist für mich nur Borussia Mönchengladbach ein Thema.

Neuhaus träumt von Meisterschaft und WM-Pokal

SPORT1: Es gibt es immer wieder die Gerüchte, dass Sie bei anderen Vereinen im Gespräch sind. Wie sehen Sie ihre Zukunft?

Neuhaus: Aktuell ist das kein großes Thema für mich. Ich konzentriere mich auf das Sportliche und habe noch über eineinhalb Jahre Vertrag. Im Fußball wird zwar immer davon gesprochen, dass sei eine kurze Zeit, da man den Spieler ein Jahr vor Vertragsende noch verkaufen könnte. Für mich ist es aber eine lange Zeit. Ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei der Borussia und setze mich deswegen überhaupt nicht unter Druck. Ich möchte auf dem Platz gute Leistungen zeigen. Das ist mein Job. Um alles andere werde ich mich zu gegebener Zeit kümmern.

SPORT1: Schmeichelt Ihnen das Interesse anderer Vereine ein bisschen? Es gibt ja schon oft Meldungen über interessierte Vereine.

Neuhaus: Das ist natürlich nie verkehrt, wenn man weiß, dass man keine schlechten Leistungen zeigt. Persönlich bekomme ich das aber immer nur durch Nachrichten mit und beschäftige mich nicht groß mit dem Thema.

SPORT1: Welche Ziel oder Träume haben Sie für die Zukunft?

Neuhaus: Natürlich möchte ich Titel gewinnen. Jeder möchte so erfolgreich wie möglich sein. Dazu gehören Titel. Natürlich ist es ein Traum, Deutscher Meister zu werden oder mal die Champions League zu gewinnen. Jedes Kind träumt davon, Nationalspieler zu werden und das ist bei mir nicht anders. Und wenn wir schon bei Träumen sind: Es wäre es natürlich ein Traum und ein Erlebnis, den WM-Pokal zu gewinnen.

SPORT1: Kürzlich hat Bastian Schweinsteiger seine Karriere beende - er hat auf einer ähnlichen Position gespielt und kommt auch aus Bayern. Wie haben Sie ihn verfolgt?

Neuhaus: Es war eine riesige Karriere. Ich habe es natürlich von klein auf mitbekommen. Als ich begonnen habe mich für Fußball zu interessieren, hat er gerade seine ersten Schritte im Profifußball gemacht. Das ist ein unfassbarer Spieler mit einer unglaublichen Qualität. Er ist ein Leadertyp. Joachim Löw hat es gesagt, dass es so einen wie Bastian Schweinsteiger im deutschen Fußball nur sehr selten geben wird und ich glaube das trifft es ganz gut. Man kann nur einen großen Respekt vor seiner Karriere haben.

SPORT1: Ihr Vorbild ist aber Toni Kroos?

Neuhaus: Ja. Ich finde beeindruckend, wie er Fußball spielt und mir macht es wahnsinnig Spaß ihm zuzuschauen. Er ist auch ein ganz besonderer Spieler.