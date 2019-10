Der FC Bayern will den angeschlagenen Innenverteidiger Lucas Hernández nicht für die anstehenden Länderspiele mit der französischen Nationalmannschaft abstellen.

Allerdings bleibt dem deutschen Rekordmeister wohl gar keine andere Wahl. Die Regularien des Fußball-Weltverbands FIFA schreiben vor, dass die Vereine dazu verpflichtet sind, ihre Spieler an die Landes-Verbände abzugeben: "Das Abstellen der Spieler ist für alle internationalen Fenster im internationalen Spielkalender […] zwingend."

Anderslautende Vereinbarungen zwischen einem Spieler und einem Verein seien "unzulässig", heißt es in den FIFA-Regeln weiter.

Salihamidzic will Hernández nicht abgeben

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte am Rande der 1:2-Niederlage der Münchner gegen die TSG Hoffenheim am Samstag erklärt: "Lucas wird nicht zur Nationalelf abgestellt, weil er eine Stressreaktion im Knie hat. Das hat unsere medizinische Abteilung so entschieden."

Hier attackiert Deschamps Kovac wegen Hernández

Zuvor hatte bereits Trainer Niko Kovac verkündet, dass er von einem Verbleib des Spielers in München ausgehe. Hernández war beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn verletzt ausgewechselt worden. Auch beim 7:2-Sieg über Tottenham Hotspur in der Champions League kam er nicht zum Einsatz.

Weltmeister Frankreich trifft am 11. Oktober in der EM-Qualifikation auf Island, am 14. Oktober geht es gegen die Türkei.

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Hernández vor dem Wochenende nominiert und auf eine Anreise des 23-Jährigen gepocht: "Das geht nicht gegen Bayern oder Kovac, aber wir haben auch wichtige Spiele. Ich kenne Lucas gut genug, er ist auch bereit, mit einem Bein zu spielen."