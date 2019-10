Nach der Gala-Vorstellung in der Champions League steht am Samstag für den FC Bayern München das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm.

Dabei muss der deutsche Rekordmeister womöglich die Ausfälle der beiden Stammspieler David Alaba und Lucas Hernández verkraften. (FC Bayern - TSG Hoffenheim am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Vor dem Duell in der Allianz Arena äußert sich Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz zu den Personalsorgen und verrät seinen Plan für das Spiel.

++ Kovac über Gnabry +++

"Es geht im sehr gut, das kann man sich ja vorstellen. Er hat heute ein anderes Programm gehabt, als viele seiner Mitspieler. Das schwierige an diesem Job ist ja, dass man - nach solch einem besonderen Abend - drei Tage später wieder die gleiche Leistung abrufen muss. Das ist ein Prozess, man kann nicht erwarten, dass er jetzt wieder vier Tore schießt. Ich hoffe, dass er es verarbeitet und es ihm nicht zu Kopf steigt. Aber ich bin mir sicher, dass er klar im Kopf ist, gute Leute um sich herum hat und am Wochenende auch wieder so viel gibt. Was mich gefreut hat waren nicht die vier Tore, sondern die Art und Weise wie er in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Kämpferisch und leidenschaftlich. Das brauchen wir, weil auch ein Stürmer muss defensiv arbeiten."

+++ Wie weit ist der FC Bayern? +++

"Ich bin weiterhin so wie ich bin. Wir wollen mit die Jungs mitnehmen. Was wir machen, ist uns zu verbessern. Wir sind immer wieder an einem Punkt, wo man ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube aber, dass die Spieler immer mehr verstehen, was wir gerne in den vier Phasen des Fußballs hätten. Ich finde, dass wir uns sehr verbessert haben. Wir sind sehr variabel und vielseitig geworden. Wir machen Tore aus Standarts, Tore aus dem Spiel heraus und Tore aus der Umschaltbewegung. Wir haben viel Qualität dazugewonnen. Jeder einzelne gibt uns eine neue Dimension, etwas Besonderes."

+++ Das einfach Konzept nach dem Kantersieg +++

"Sachlich bleiben, bescheiden bleiben und weiterhin arbeiten."

+++ Das Thema Motivation +++

"Als Trainer kannst du nicht mehr mitspielen, du musst vor dem Spiel alles getan haben, damit die Spieler wissen, worauf es ankommt. Auf diesem Niveau muss aber der Spieler auch selbst die Qualität besitzen, sich selbst zu motivieren. Du kannst das nicht alle drei Tage machen, dann wirkst du langweilig. Das ist die Qualität der Weltklassespieler: sie wissen, dass sie jeden dritten Tag liefern müssen."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

+++ Kovac über Hoffenheim +++

"Die Mannschaft hat nicht nur ihren Trainer verloren, sondern auch vier Leistungsträger. Das muss man erstmal auffangen. Die Mannschaft steht meines Erachtens zu unrecht so weit unten. Es hat ihnen oft das Quäntchen Glück gefehlt. Die Qualität spiegelt nicht den Tabellenplatz wider. Wir müssen uns konzentrieren, denn das wird eine schwierige Aufgabe. Ich wiederhole mich, ich weiß ich bin langweilig, aber wir das wird nicht im vorbeigehen funktionieren."

+++ Zum Sieg gegen Tottenham +++

"Man kann ein Spiel nicht 90 Minuten dominieren. Wir müssen uns im klaren sein, dass wir in London gespielt haben. Dass man in England mal unter Druck gerät, ist normal. Wir hatten erst Probleme, aber dann war das eine klare Dominanz. Wir müssen uns von dem freimachen, dass man das 90 Minuten dominieren kann. Wir sind zufrieden und hatten auch etwas Glück. Das war ein Statement, aber mehr auch nicht."

+++ Kovac lobt Pavard +++

"Wir sind sehr zufrieden mit Benjamin. Sowohl als Innenverteidiger, als auch auf der Außenverteidiger-Position. Er ist dort eine Alternative. Alphonso (Davies) hat in Paderborn 45 Minuten gespielt und das kann er besser. Wir werden sehen, wie wir es gegen Hoffenheim machen."

+++ Thiagos Reaktion +++

"Ich muss nach dem Leistungsprinzip gehen. Letztes Jahr hat er alle Spiele gemacht. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, ihn von der Bank zu bringen, weil ich mit der Leistung in Paderborn nicht zufrieden war. Wenn ich das nicht bin, muss ich das ihm mitteilen. Ich muss aber auch den anderen mitteilen, dass es um Leistung geht. Ich denke, dass die Maßnahme genau richtig war, denn seine Reaktion war so, wie ich mir sie erhofft habe. Er hat ein sensationelles Spiel gemacht. Das ist das, was wir brauchen."

+++ Kovac hebt die Stimmung im Team hervor +++

"Ich denke, dass wir eine gute, homogene Truppe haben. Sie wächst zusammen und versteht sich untereinander sehr gut. Die Charaktere, die im letzten Jahr da waren, waren auch gut. Aber viele hatten eine klare Erwartungshaltung. Es ist nicht einfach, diese "Älteren" zu managen. Dadurch, dass wir junges Blut dazubekommen haben, ist es einfacher. Im Moment ist alles gut, aber wir haben noch nichts erreicht. Es erwartet uns am Wochenende ein wichtiges Spiel."

+++ Der Bayern-Coach erklärt die Personal-Situation +++

"Bei Lucas Hernández sind wir zufrieden, aber noch nicht so zufrieden, dass er am Samstag spielen kann. David Alaba hat einen harten Schlag gegen die Rippe bekommen. Gott sei Dank ist nichts passiert, er hat aber Schwierigkeiten beim atmen. Bei David ist es so, dass wir von Tag zu Tag sehen müssen. Wir werden morgen abwarten, wie es geht. Er ist bereit, aber wir müssen abwägen, wie sinnvoll es aus medizinischer Sicht ist. Jerome Boateng hat mittrainiert, er hatte im Spiel starke Schmerzen, weswegen wir ihn rausgenommen haben."

+++ Gleich geht es los +++

Ab 13.30 Uhr stellt sich Coach Niko Kovac den Fragen der Journalisten.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE