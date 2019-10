Aufatmen beim FC Bayern!

Wie der deutsche Meister am Donnerstagvormittag bekanntgab, hat Jérôme Boateng nach muskulären Problemen bereits wieder voll mittrainiert. Doch Bayern-Trainer Niko Kovac dämpfte die Erwartungen auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Boateng hat mittrainiert, er hatte aber starke Schmerzen, weswegen wir ihn rausgenommen haben."

Bei David Alaba lautete die Diagnose dagegen "starke Rippenprellung". Er absolvierte am Donnerstag eine leichte Einheit im Leistungszentrum der Münchner. "Er hat Schwierigkeiten beim Atmen. Da müssen wir schauen von Tag zu Tag. Das ist schmerzhaft", sagte Kovac.

Das Duo war am Dienstag beim 7:2-Erfolg über die Tottenham Hotspur verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Für Boateng wurde in London Javi Martínez eingewechselt, für Alaba kam Thiago.

Boateng war erst wegen der Verletzung von Neuzugang Lucas Hernández, der an einer Prellung oberhalb des rechten Knies laboriert, überhaupt in die Startelf gerückt. Hernández befindet sich weiter im individuellen Aufbautraining. "Bei Lucas Hernández sind wir zufrieden, aber noch nicht so zufrieden, dass er am Samstag spielen kann", sagte Kovac über den Zustand des Neuzugangs.