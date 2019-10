Das hat gesessen.

Friedhelm Funkel hat ungewohnt deutliche Kritik am FC Bayern geübt. "In den letzten zwei Jahren stimmt es bei denen definitiv nicht mehr", sagte der Trainer von Fortuna Düsseldorf der Bild.

Funkels Kritik zielte dabei vor allem auf die Defensive des Teams von Niko Kovac. "Die haben jetzt schon zehn Gegentore bekommen. In der Zeit, als Jupp Heynckes Trainer war, hat Bayern 17 Gegentreffer bekommen – aber in der kompletten Saison."

Kurios: Ausgerechnet mit einer Bayern-Geschichte hatte Funkel sein Team vor dem 1:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 motiviert."Wir haben in sieben Spielen 14 Gegentore kassiert. Hochgerechnet wären das zum Saisonende über 60", erklärte Funkel. So könnten sie die Klasse nicht halten. Also zog er einen Vergleich zum Rekordmeister.

Bayern will reagieren

"Deshalb habe ich meinen Jungs von den Bayern im Jahr 2013 erzählt: Warum waren die in dieser Saison denn so erfolgreich und haben drei Titel geholt? Weil Ribéry und Robben da nach hinten mitgearbeitet haben", sagte Funkel. Sein Vergleich scheint die Fortuna erreicht zu haben, gegen Mainz blieb das Team erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

Wie reagieren die Bayern auf die offene Kritik eines Trainerkollegen? Nach SPORT1-Informationen wird der FC Bayern sich am Montag zu Funkels Worten äußern. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird sich vor dem Abflug nach Piräus ohnehin den Medien stellen.