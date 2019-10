Die offizielle Diagnose des FC Bayern lautete: Haarriss in der Rippe.

Trotzdem machte sich David Alaba in der aktuellen Länderspielpause auf den Weg in sein Heimatland, um der Mannschaft bei den wichtigen EM-Quali-Spielen gegen Israel (Heute ab 20:45 im LIVETICKER) und am Sonntag in Slowenien zu helfen.

Alaba reist ab

Jetzt aber der Schock: Der Linksverteidiger soll laut Bild frühzeitig zum FC Bayern zurückgekehrt sein. Am Mittwoch hatte Alaba noch individuell auf dem Platz trainiert, aber schmerzfrei war der Österreicher wohl nicht.

Die Verletzung zog sich Alaba gegen die Tottenham Hotspur (7:2) nach einem rücksichtslosem Foul von Serge Aurier zu. Alaba war gerade erst von einem Muskelfaserriss zurückgekommen.