Nach dieser Szene wäre Tomas Koubek wohl am liebsten in den nassen Rasen des Mönchengladbacher Borussia-Parks versunken.

In der 39. Spielminute leistete sich der Torwart des FC Augsburg einen Aussetzer, der mit Sicherheit einmal in jedem Saison-Rückblick zu sehen sein wird.

Nach einem Rückpass von Felix Uduokhai in den Strafraum wollte der Tscheche den Ball aus der Gefahrenzone schlagen - doch dies misslang gründlich.

Stattdessen schlug er über den Ball, der ihm anschließend noch durch die Beine rutschte. Doch damit nicht genug: Beim Versuch den heraneilenden Alassane Plea zu blocken rutschte er aus, Plea nutze die Situation aus und schob zum 4:0 für die Borussia ein.

Der heftige Patzer machte im Netz schnell die Runde - es gab die in solchen Fällen übliche Mischung aus Kritik, Spott und Mitleid.

Der 27 Jahre alte Koubek, sechsmaliger Nationalspieler für Tschechien, wurde im Sommer für 7,5 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet und unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag. In sieben Liga-Spielen für Augsburg kassierte er bislang 19 Gegentore, zusammen mit Paderborn hat Augsburg die schwächste Defensiv-Bilanz.

Wichtig zu erwähnen: An den ersten drei Gegentoren traf Koubek keine Schuld. Kurz vor seinem Fauxpas parierte er einen Freistoß von Laszlo Benes meisterhaft. Bei Gegentor Nummer 4 kam nur irgendwie alles an Pech zusammen, das ein Schlussmann in so einer Situation haben kann.