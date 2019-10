Danke, Captain!

Marco Reus hat den BVB mit seinem fünften Saisontor aus der Krise geschossen und damit nicht nur die Fans der Schwarz-Gelben sondern auch seinen Trainer Lucien Favre erlöst.

1:0 im Topspiel gegen Reus' Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, nur noch einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze.

"Endlich mal wieder zu Null, endlich mal wieder ein Heimsieg. Das ist unheimlich wichtig für die Mannschaft", sagte Reus nach der Partie im Gespräch mit SPORT1.

Reus spielt angeschlagen

Wie wichtig das Spiel war, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Reus trotz gesundheitlicher Probleme auflief.

"Trotz eines grippalen Infekts hat sich unser Kapitän in den Dienst der Mannschaft gestellt und das 1:0-Siegtor erzielt", teilte der BVB nach der Partie auf Twitter mit.

Ein echter Held? Einige BVB-Fans sehen das offenbar etwas anders. Unter dem entsprechenden Tweet häuften sich neben einigen positiven auch jene Kommentare, wonach der Klub unverantwortlich gehandelt habe.

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so geil finden soll. Sowas ist nicht ohne Risiko und die Gesundheit muss immer wichtiger sein als der sportliche Erfolg", oder "andere anstecken und riskieren, dass er demnächst mit Herzrhythmusstörungen ausfällt oder womöglich gleich auf dem Platz zusammenbricht", war dort zu lesen.

Götze nicht hart genug?

Dazu kommt der etwas unglückliche Fakt, dass Mario Götze vor dem Spiel ebenfalls ein grippaler Infekt attestiert worden war und er deshalb nicht im Kader stand.

"Der Tweet impliziert, dass Mario Götze sich heute nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt hat", schrieb ein User. "Schön, dass ihr das jetzt noch sagen müsst. Jetzt sieht Götze so aus, als würde er es nicht tun", pflichtete ihm ein anderer bei.

Bleibt aus BVB-Sicht zu hoffen, dass sich Reus' Einsatz auch langfristig auszahlt und er am Mittwoch in der Champions League bei Inter Mailand von Beginn an auflaufen und weitere „Heldentaten“ vollbringen kann.