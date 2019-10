Das Topspiel des siebten Spieltags der Bundesliga ist ein Spiel der Gegensätze.

Auf der einen Seite stehen die Schalker, die nach einem fulminanten 3:1-Sieg bei RB Leipzig ihren deutlichen Aufwärtstrend fortsetzten, auf der anderen Seite der 1. FC Köln, der sich nach einer krachenden 0:4-Pleite gegen Hertha BSC in einer sportlichen Krise befindet.

Anzeige

Gerade für Köln-Trainer Achim Beierlorzer könnte es in der VELTINS-Arena bereits um seine Zukunft gehen.(Bundesliga: FC Schalke 04 - 1. FC Köln ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Schalke im Aufwind dank Harit

Rosiger sieht es dabei für seinen Kollegen David Wagner auf der S04-Trainerbank aus. Der Achtungserfolg bei den bis dahin ungeschlagenen Leipzigern war der vierte Schalker Sieg in Serie. Mit 13 Punkten rangieren die Knappen auf Platz vier nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern München und zwei Punkte vor dem Erzrivalen Borussia Dortmund.

Die Aufstellungen:

Schalke: Nübel - Oczipka, Sané, Stambouli, Kenny - Serdar, Mascarell, Caligiuri - Harit - Uth, Burgstaller

Köln: Horn - Katterbach, Czichos, Bornauw, Ehizibue - Schaub, Skhiri, Hector, Kainz - Schindler, Terodde

Einen großen Anteil am königsblauen Aufschwung hat dabei Amine Harit. Der Marokkaner erzielte in den letzten drei Spielen vier Tore und bereitete zwei Treffer vor. Doch auch die Defensive um Salif Sané und Benjamin Stambouli macht im Vergleich zur letzten Saison einen richtig stabilen Eindruck.

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Das Selbstvertrauen auf Schalke ist folglich nach den jüngsten Erfolgen groß. "Es macht viel Spaß auf dem Platz. Wir haben einfach Bock, jedes Wochenende Fußball zu spielen und gehen mit freiem Kopf an die Sache heran. Wir wollen den Schwung mitnehmen", erklärt Kapitän Alexander Nübel die derzeitige Situation.

Schwierige Aufgabe für Köln

Von diesem selbstbewussten Auftreten ist der 1. FC Köln derzeit weit entfern. Nach nur drei Punkten nach sechs Spieltagen und Tabellenplatz 17 ist der Saisonstart ordentlich misslungen. Zudem stellt der Effzeh mit lediglich vier Toren die schwächste Offensive der Liga.

Mit Schalke wartet alles andere als ein Aufbaugegner auf die Kölner und Beierlorzer, der die Knappen als "die Mannschaft der Stunde" bezeichnet.

Jetzt das aktuelle Trikot des 1. FC Köln bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dennoch freut sich der Trainer auf das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen und fordert von seiner Mannschaft ein anderes Auftreten als in den jüngsten Spielen: "Wir dürfen unseren Glauben in die eigene Stärke nicht verlieren. Wir müssen mit breiter Brust ins Spiel auf Schalke gehen."

Verzichten müssen die Kölner dabei auf die Verletzten Christian Clemens, Dominick Drexler und Birger Verstraete. Zudem ist Jorge Meré nach seiner Roten Karte gegen Hertha BSC gesperrt.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Die Aufstellungen:

Schalke: Nübel - Oczipka, Sané, Stambouli, Kenny - Serdar, Mascarell, Caligiuri - Harit - Uth, Burgstaller

Köln: Horn - Katterbach, Czichos, Bornauw, Ehizibue - Schaub, Skhiri, Hector, Kainz - Schindler, Terodde

So können Sie Schalke - Köln LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App