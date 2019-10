Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorläufig auf Innenverteidiger Ibrahima Konaté verzichten.

Wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten, zog sich der 20-Jährige im Champions-League-Gruppenspiel gegen Olympique Lyon (0:2) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Hüftbeuger zu.

Der Franzose wurde bereits in der 23. Minute durch seinen Landsmann Nordi Mukiele ersetzt, zur genauen Ausfallzeit machte RB keine Angaben. Der U21-Nationalspieler gehört in dieser Spielzeit zum Stammpersonal der Leipziger und stand in acht von neun Pflichtspielen in der Startformation.