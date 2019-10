Marco Rose und Adi Hütter sind alte Weggefährten.

2014/2015 arbeiteten die beiden Trainer für RB Salzburg, Hütter als Chefcoach und Rose als Trainer der U16.

Am Sonntag kam es zu einem Wiedersehen der beiden Coaches beim Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, das Roses Borussia mit 4:2 für sich entschied.

Vor dem Bundesliga-Duell der beiden Klubs erzählte der Trainer des Tabellenführers in einem Interview bei Sky eine lustige Anekdote. Ein Hotelgast hatte ihn tatsächlich schon einmal mit Hütter verwechselt.

"Wir waren im selben Hotel. Ich habe mich schon gefreut, dass mich endlich wieder jemand erkennt", sagte Rose. "Und während des Gesprächs sagte er dann irgendwann: 'Sie machen ganz tolle Arbeit in Frankfurt'. Da sagte ich: 'Ich bin der aus Mönchengladbach'. Und da hat er gesagt: 'Ihr österreichischen Trainer'. Da hab ich gesagt: 'Ich bin Deutscher'. Also das Ding ging völlig in die Hose, aber es war lustig."