Es ist wieder Revierderbyzeit. Das Bundesliga-Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund und die alljährliche Frage, wer die Nummer eins im Pott ist, verspricht auch in dieser Saison wieder jede Menge Spannung. (Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Zum Ende der vergangenen Spielzeit machten die Schalker, damals im Abstiegskampf, mit dem Sieg in Dortmund die Meisterschaftsträume des Rivalen zunichte. Auch in dieser Saison verliefen die Leistungskurven beider Teams bisher unterschiedlich. Während die Dortmunder kriseln, haben sich die Königsblauen unter Neu-Trainer David Wagner neu erfunden und aus den Kellerregionen der Bundesliga, denen sie noch in der vergangenen Saison angehörten, verabschiedet.

In der aktuell verrückten Bundesliga-Tabelle trennen beide Teams nur ein Punkt. Der BVB ist Vierter, Schalke drei Plätze dahinter. Besondere Brisanz: Beide Teams könnten mit einem Sieg theoretisch die Tabellenführung übernehmen. Die vergangene Bundesliga-Partie gestaltete der BVB mit einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach siegreich, Schalke verlor bei der TSG 1899 Hoffenheim 0:2. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Um das ohnehin schon packende Revierderby noch etwas aufregender zu gestalten, haben SPORT1 und Tipico Sportwetten ein paar Tipps für spannende Wetten.

Stand der Quoten: 24. Oktober 2019

Wer darauf setzt, dass Dortmund zwar gut in die Partie findet, dann aber der Willensstärke der Königsblauen nichts mehr entgegenzusetzen hat, wird von Tipico Sportwetten reich belohnt. Für einen Einsatz von 10 Euro gäbe es 140 Euro retour. Dass der BVB zuletzt mehrfach einen vermeintlich sicheren Vorsprung nicht über die Zeit bringen konnte, spielt bei in diese Wette sicher hinein (Quote: 14) Hier wetten!

Nach der Niederlage ohne sichtbare Gegenwehr bei Inter ist der BVB in der Pflicht, sich widerstandsfähig zu zeigen. Was wäre dazu besser geeignet als das Derby? Gewinnt die Borussia auf Schalke nach Rückstand, gibt es für beispielsweise 15 Euro 135 Euro zurück. (Quote: 9) Hier wetten!

Fallen auf beiden Seiten reichlich Tore, hat auch der neutrale Beobachter der Partie seinen Spaß. Und noch mehr, wenn er darauf gewettet hat, dass beide Teams in beiden Halbzeiten treffen. Dann werden aus 10 Euro Einsatz ruckzuck deren 110. (Quote: 11) Hier wetten!

Sie sagen, Königsblau ist in diesem Jahr dem BVB derart überlegen, dass beide Revierduelle an den FC Schalke gehen? Angesichts der Vorleistungen keine sonderlich abstruse Vorstellung, und dazu noch eine, die sich bei Eintreffen gewaltig auszahlt. Wer sich für 20 Euro zu zwei Schalker Siegen bekennt, darf sich über 380 Euro Wettgewinn freuen. (Quote: 19) Hier wetten!

Ganz im Gegenteil, sagen Sie. Dortmund hat mit seinem hochkarätigen Kader schon zuviel liegen gelassen. Jeder Punkt zählt und vor allem die sechs gegen den Nachbarn. Sollte die favorisierte Borussia beide Derbys für sich entscheiden, gibt es für 30 Euro immerhin 90 zurück. (Quote: 3) Hier wetten!