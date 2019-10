In der Champions League hat der FC Bayern unter der Woche zwar gewonnen, doch in der Bundesliga warten die Münchner seit zwei Spielen auf einen Sieg.

Mit dem Heimspiel am 9. Spieltag gegen Union Berlin (Bundesliga: FC Bayern - Union Berlin, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wollen die Münchner daher nun auch in der Liga die Trendwende einleiten und können zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze klettern.

Dabei ist die Partie gegen die Köpenicker auch eine Premiere, denn noch nie sind sich die beiden Vereine in ihrer Historie gegenübergestanden.

Union reist mit viel Mut nach München

Angst vor dem ersten Auftritt in der Allianz Arena hat der Aufsteiger aber dennoch nicht. "Es besteht immer eine Chance. Dafür müssen wir unser Potenzial abrufen, bis ans Limit und darüber hinausgehen und natürlich muss auch der Gegner mitspielen. Wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen", kündigte Trainer Urs Fischer bereits an.

Verzichten muss er in der bayrischen Landeshauptstadt auf Akaki Gogia, Grischa Prömel und Suleiman Abdullahi, die allesamt verletzungsbedingt ausfallen. Auf der Gegenseite steht Niko Kovac vor der schwierigen Aufgabe, den Ausfall der beiden Innenverteidiger Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernández (Teilruptur des Innenbands am rechten Sprunggelenk) zu kompensieren.

Freiburg und Leipzig schielen auf Tabellenführung

Ebenfalls auf die Tabellenführung schielen der SC Freiburg und RB Leipzig, die sich im Schwarzwald-Stadion im direkten Duell (Bundesliga: SC Freiburg - RB Leipzig, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegenüberstehen.

Mit zehn Punkten aus den ersten vier Gastspielen der Saison sind die Sachsen Spitzenreiter in der Auswärtstabelle, im Breisgau konnte man bislang aber nur eines von vier Duellen für sich entscheiden und musste zuletzt in der Hinrunde der Vorsaison eine herbe 0:3-Niederlage einstecken.

"Ihre Taktik ist auf ihr Spielmaterial perfekt zugeschnitten. Mit ihrem Gegenpressing und dem schnellen Spiel in die Tiefe sind sie enorm gefährlich", warnte SC-Trainer Christian Streich dennoch vor dem Duell mit den Roten Bullen.

Hoffenheim bei "Mannschaft der Stunde" zu Gast

Die Mannschaft der Stunde ist in der Liga aktuell Hertha BSC. Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen holten die Berliner zuletzt drei Siege und ein Unentschieden und haben damit den Kontakt zu den Europa-League-Plätzen hergestellt.

Doch auch der Gegner aus Hoffenheim (Bundesliga: Hertha BSC - TSG Hoffenheim, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) hat nach schwachem Saisonstart mit den jüngsten Siegen gegen den FC Bayern und Schalke 04 beeindruckt und die Kehrtwende eingeleitet.

"Berlin war zuletzt gut in Form, ist ein gut organisierter Gegner. Es wird ein intensives Spiel werden. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel lange spannend wird", machte TSG-Trainer Alfred Schreuer Lust auf das Spiel in der Hauptstadt, wo die Kraichgauer beim 5:0-Erfolg im Dezember 2014 ihren bis heute höchsten Auswärtssieg feierten.

Paderborn will ersten Sieg gegen Düsseldorf

Zu einem echten Krisenduell kommt es dagegen in der Benteler Arena, wo Fortuna Düsseldorf zu Gast beim SC Paderborn (Bundesliga: SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) ist.

Während die Gastgeber nach acht Spieltagen als einzige Mannschaft noch auf den ersten Saisonsieg warten und mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz liegen, konnte die Fortuna in der Vorwoche mit dem 1:0-Sieg gegen Mainz die Serie von sechs Spielen ohne Sieg beenden.

Trotz alledem will sich der SCP auch weiterhin "nicht vom Tabellenstand beeindrucken lassen", wie Steffen Baumgart betonte: "Das wird ein hartes Brett, um hier zu Torchancen zu kommen. Es wird viele Zweikämpfe geben, die wir annehmen müssen. Düsseldorf zeigt uns, wie man Punkte holen kann."

