Der FC Bayern München geht nach dem 7:2-Erfolg in der Champions League bei Tottenham Hotspur gegen die TSG Hoffenheim schnell zur Tagesordnung über - weitestgehend mit derselben Mannschaft, die den historischen Triumph errungen hat.

Einzige Änderung in der Startelf: Anstelle des an der Rippe verletzten David Alaba spielt Thiago, Joshua Kimmich rückt für diesen vom Mittelfeld wieder in die Abwehr und agiert als Rechtsverteidiger, Benjamin Pavard wechselt die Seite und ersetzt Alaba in der Linksverteidiger-Rolle (Bundesliga: FC Bayern - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Wieder also nur auf der Bank: Thomas Müller.

Die Aufstellungen bei FC Bayern - TSG Hoffenheim:

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Posch, Hübner - Kaderabek, Grillitsch, Skov, Rudy, Geiger, Adamyan - Bebou

Die Aufstellungen bei SC Freiburg - BVB:

Freiburg: Schwolow - Kübler, Koch, Heintz - Schmid, Günter, Abrashi, Höfler, Waldschmidt, Haberer - Höler

BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Delaney, Witsel - Hazard, Reus, Hakimi - Götze

Die Aufstellungen bei Bayer Leverkusen - RB Leipzig:

Leverkusen: Hradecky - Tah, Sven Bender, Sinkgraven - Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Bellarabi - Havertz, Amiri - Volland



Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Halstenberg - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg - Cunha, Timo Werner

"Sie haben das Spiel in London gesehen und vor allem auch die zweite Hälfte", begründete Kovac seine Aufstellung und verteidigte auch die erneute Nicht-Berücksichtigung Müllers: "Er ist nicht irgendjemand, er ist ein wichtiger Spieler, die anderen aber auch. Wenn Not am Mann sein sollte, wird er seine Minuten bekommen."

Kovac stellte zudem klar, dass Thiago den Denkzettel, den er in London bekommen hat, verstanden hat: "Ich habe klipp und klar gesagt, warum er nicht gespielt hat. Ich weiß, was er kann, er war letztes Jahr einer unserer besten Spieler und das erwarte ich dieses Jahr auch. In der zweiten Halbzeit in London hat er bewiesen, was er kann und genau das erwarte ich heute auch."

BVB in der Liga seit zwei Spieltagen ohne Sieg

Nicht ganz so viel Selbstvertrauen hat sich Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League geholt, aber zumindest stand nach zuletzt drei Remis in drei Pflichtspielen der 2:0-Arbeitssieg bei Slavia Prag.

Für den angeschlagenen Paco Alcacer spielt diesmal Mario Götze im Sturm, Julian Brandt sitzt diesmal ebenso auf der Bank wie Jadon Sancho, dafür bekommt Thorgan Hazard in der Offensive eine Chance von Beginn an. (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Allerdings sind die Breisgauer um Trainer Christian Streich erstaunlich gut in die Saison gestartet: Der SC rangiert mit 13 Punkten auf Tabellenplatz drei - fünf Ränge vor dem BVB! (Die Tabelle der Bundesliga)

Top-Duell in Leverkusen

Bayern-Verfolger Nummer eins, RB Leipzig, hat eine gebrauchte Woche hinter sich: Nach der ersten Saisonniederlage in der Liga gegen den FC Schalke 04 mussten die Sachsen am Mittwoch in der Champions League die nächste Pleite hinnehmen. Gegen Olympique Lyon gab es eine 0:2-Heimniederlage.

Beim punktgleichen Bayer 04 Leverkusen steht nun der nächste harte Brocken im Weg. (Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Werkself kommt allerdings ebenfalls nicht mit Rückenwind zurück in den Bundesliga-Alltag: Beim 0:3 bei Juventus Turin war das Team von Peter Bosz chancenlos und steht in der Champions League weiterhin ohne Punkte da.

