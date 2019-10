Trotz der jüngsten 1:5-Pleite bei Borussia Mönchengladbach steht Coach Martin Schmidt beim FC Augsburg offenbar nicht infrage. "Eine Diskussion über den Trainer fangen wir gar nicht erst an. Wir müssen alles tun, damit wir wieder den FCA-Geist reinbringen", sagte Manager Stefan Reuter der Augsburger Allgemeinen vor den nächsten schweren Aufgaben in der Liga gegen Bayern München, beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04.

Schmidt, der die Augsburger im April von Manuel Baum übernommen hatte, kam in 14 Pflichtspielen mit den Schwaben nur auf drei Siege.

Reuter glaubt an die Wende

Reuter traut es seinem Trainer dennoch zu, den FCA wieder auf Kurs zu bringen: "Er hat es schon unter Beweis gestellt, dass er sich das mit der Mannschaft erarbeiten kann." Aber in Gladbach seien viele Dinge nicht zu sehen gewesen, "die du brauchst, um erfolgreich dagegenzuhalten", so Reuter weiter.

Reuter, der mit der Nationalmannschaft Welt- und Europameister geworden war, wollte den Auftritt der Mannschaft in Gladbach aber nicht schönreden. "Man macht sich Gedanken, wie so ein Auftreten zustande kommen kann", sagte der Geschäftsführer Sport, "das ist schwer zu erklären. Als Spieler habe ich so etwas auch schon erlebt, dass man überhaupt nicht ins Spiel kommt. Aber in Gladbach waren sämtliche Basics nicht vorhanden."