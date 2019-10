Wie erwartet ohne den suspendierten Shootingstar Jadon Sancho geht Borussia Dortmund ins Duell mit Borussia Mönchengladbach. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Laut übereinstimmenden Medienberichten strich BVB-Trainer Lucien Favre den Engländer aus dem Kader, weil dieser zu spät von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war.

"Es ist eine disziplinarische Sache", sagte Favre vor dem Spiel bei Sky, die genauen Gründe wollte der Schweizer jedoch intern halten: "Ich werde nicht mehr darüber sprechen." Auch zur Dauer der Suspendierung wollte Favre nichts Genaueres sagen, meinte nur: "Morgen ist ein anderer Tag."

Zorc über Sancho: "Testet ab und zu die Grenzen aus"

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagte über Sancho: "Er testet ab und zu vielleicht auch die Grenzen aus - und dann sind wir dafür da, die Grenzen wieder zu setzen. Nach Abwägung aller Faktoren haben wir entschieden, ihn für dieses Spiel nicht zu nominieren."

Laut Zorc soll Sancho am Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aber wieder im Kader stehen. "Er hat heute alleine trainiert, hat gut trainiert, und wir gehen davon aus, dass er am Mittwoch wieder dabei ist", erklärte Zorc.

Im Vergleich zum 2:2 in Freiburg vor der Länderspielpause, als Sancho setzt Favre in seiner Startelf auf drei neue Gesichter: Nico Schulz kehrt nach längerer Verletzungspause zurück auf die Linksverteidigerposition, im Mittelfeld beginnt Julian Weigl, in der Offensive darf Julian Brandt von Beginn an ran.

Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek müssen dafür weichen, Mario Götze steht wegen eines grippalen Infekts wie Sancho gar nicht im Kader. Auch Paco Alcácer fehlt den Dortmundern wegen muskulärer Probleme weiterhin.

BVB mit Fabel-Bilanz gegen Gladbach

Gladbach-Trainer Marco Rose stellt sein Team auf drei Positionen um: Für den verletzten Matthias Ginter rückt Nico Elvedi in die Startelf. Oscar Wendt und Breel Embolo beginnen für Rami Bensebaini und Patrick Herrmann, die in Dortmund zunächst nur auf der Bank Platz nehmen.

Obwohl Gladbach mit 16 Punkten auch nach den Nachmittagsspielen noch von der Tabellenspitze grüßt, spricht die jüngere Historie im Borussen-Duell eindeutig für die Schwarz-Gelben: Die letzten acht Bundesligapartien konnten die Dortmunder allesamt gegen die Fohlen gewinnen und das oft sehr hoch (4:0, 4:1, 6:1).

Die Aufstellungen im Überblick

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Weigl, Delaney, Witsel - Hazard, Reus, Brandt

Gladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt - Kramer, Zakaria - Bénes - Embolo, Pléa, Thuram

