In der Bundesliga hui, in der Europa League pfui!

Während Borussia Mönchengladbach in der Liga nach sechs Partien und zuletzt drei Siegen in Folge mit 13 Punkten einen starken Saisonstart aufs Parkett gelegt hat, kommen die Fohlen im Europapokal überhaupt nicht in Fahrt.

Zwar rettete Patrick Herrmann den Gladbachern am Donnerstagabend in der Nachspielzeit beim 1:1-Remis bei Istanbul Baskasehir einen Zähler, doch wie schon beim 0:4 zum Auftakt gegen den Wolfsberger AC wusste die Borussia nicht zu überzeugen.

Kramer und Sommer unzufrieden

"Wir haben gegen zwei Gegner in der Europa League gespielt, die wir schlagen müssen. Das ist unser Anspruch", formulierte Christoph Kramer deutliche Worte. "Wir haben hier beide Male nicht das auf den Platz gebracht, was wir in der Bundesliga auf den Platz bringen. Woran das liegt, weiß ich nicht."

Auch Keeper Yann Sommer war nach der Partie in Istanbul alles andere als glücklich: "Im Europapokal reicht so eine Leistung nicht. Am Schluss hatten wir Glück, dass wir noch einen Punkt mitnehmen. Wir müssen aber an einigen Dingen arbeiten und hart arbeiten, wenn wir in Europa etwas erreichen möchten."

Gut für die Borussia, dass jetzt erst mal wieder Bundesliga ansteht. Gegen den FC Augsburg ist Gladbach klarer Favorit (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

Augsburg vor Hammerprogramm

Die Augsburger kassierten zuletzt eine herbe 0:3-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen und stehen mit fünf Punkten aus sechs Spielen schon mit dem Rücken zur Wand sowie vor einem Hammerprogramm: Nach Gladbach warten der FC Bayern, der VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04.

Angst und Bange wird Martin Schmidt jedoch nicht: "Vieles liegt an Details. Wenn wir 100 Prozent liefern, ist auch ein Sieg gegen einen Top-Gegner drin", sagte der FCA-Coach, um hinterherzuschicken: "Wenn ein paar Prozent fehlen, wird es gegen jeden schwierig."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria - Kramer, Benes - Embolo - Thuram, Plea

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - Hahn, Vargas - Finnbogason, Niederlechner

So können Sie Gladbach - Augsburg LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1