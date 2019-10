Bayer Leverkusen muss auch im Spiel am Samstag gegen RB Leipzig auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten.

Das bestätigte Trainer Peter Bosz am Freitag. "Die Verletzung ist zum Glück nichts Schlimmes, dennoch wird er uns noch nicht zur Verfügung stehen", sagte der Niederländer, es werde aber "nicht mehr lange dauern".

Anzeige

Bender hatte am vergangenen Dienstag vor dem Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (0:3) beim Aufwärmen eine Oberschenkelblessur erlitten und fiel kurzfristig aus. Es handele sich aber um keine "strukturelle Muskelverletzung", wie Bayer schon unter der Woche mitteilte.

Werder ohne Moisander, Toprak wieder fit

Derweil muss Werder Bremen muss auch im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt auf Kapitän Niklas Moisander verzichten. Dies bestätigte Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag.

Moisander war von einer Wadenverletzung ausgebremst worden, wie auch Ömer Toprak. Der Türke ist nun aber wieder fit.

"Ich bin sehr froh, dass immer mehr Spieler in der Innenverteidigung dazukommen", sagte Kohfeldt, der auch Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic immer mehr als Optionen für Einsätze sieht.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Werder will nach dem Punktgewinn bei Borussia Dortmund (2:2) am Sonntag nachlegen. Der in den schwierigen vergangenen Wochen noch einmal gestärkte Teamgeist könnte dabei laut Trainer Kohfeldt ein Plus sein. "Die Personalsituation hat einen unglaublichen Zusammenhalt hervorgebracht, der einen riesigen Mehrwert für die Saison darstellen kann", sagte er.

Baier kehrt bei Augsburg zurück

Daniel Baier, Kapitän des FC Augsburg, steht im Auswärtsspiel am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach vor der Rückkehr in die Startelf.

"Er ist wieder voll in der Belastung", sagte Trainer Martin Schmidt am Freitag. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte wegen einer Wadenverletzung zuletzt gegen Leverkusen (0:3), Freiburg (1:1) und Frankfurt (2:1) nicht gespielt.

Weiterhin verzichten müssen die Augsburger auf Carlos Gruezo, Marek Suchy und Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw. Der Niederländer hat zwar schon wieder das Training aufgenommen. Aber, so Schmidt, "er war lange raus, insofern müssen wir hier vorsichtig sein. Die Länderspielpause wird er noch benötigen." Ein erneuter Ausfall droht auch Marco Richter wegen einer Oberschenkelverletzung. "Bei ihm wird es eng", sagte Schmidt.