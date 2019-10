Am 8. Spieltag empfängt der FC Augsburg Rekordmeister Bayern München. (Bundesliga: FC Augsburg - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Münchner können dabei nahezu aus dem vollen Schöpfen. Leon Goretzka kehrt nach längerer Verletzung in den Kader zurück. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Niko Kovac erklärt Müllers Bankplatz

Vor dem Augsburg-Spiel hatte sich Trainer Niko Kovac für seine Aussage über Thomas Müller entschuldigt. "Was die Aussage betrifft: das war ein Fehler von mir. Ich habe mich falsch artikuliert. Ich habe aber mit der Tatsache, dass Thomas in letzter Zeit immer wieder reingekommen ist, meine eigene Aussage widerlegt." Er habe sie nicht so gemeint, wie er sie gesagt habe.

In Augsburg bekommt dennoch Philippe Coutinho trotz anstrengender Länderspielreise den Vorzug vor Müller, der erneut auf der Bank Platz nehmen muss. "Wir haben sehr viel Qualität im Kader", erklärte Kovac vor der Partie bei Sky. "Die Spieler, die heute spielen, sind alles Topspieler, genauso wie es der Thomas ist." Er müsse sich von Spiel zu Spiel Gedanken machen und Entscheidungen treffen, wer spielt und wer nicht. "Heute haben wir uns so entschieden. Es wird in den nächsten Woche genügend Möglichkeiten geben, wo wir rotieren und beziehungsweise jeder zum Einsatz kommt", sagte Kovac.

Javi Martínez bekommt ebenfalls eine Chance. "Er wird auf der Sechs spielen, erklärte Kovac vor der Partie bei Sky. Sein Nebenmann ist Thiago. Joshua Kimmich rückt auf die Rechtsverteidigerposition. Benjamin Pavard verteidigt links, Lucas Hernández innen neben Niklas Süle. Vorne agieren Serge Gnabry, Kingsley Coman und Robert Lewandowski.

Die Aufstellungen:

FC Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Uduokhai, Jedvaj, Max - Khedira, Oxford - Moravek - Vargas, Niederlechner, Richter

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hernández, Pavard - Martínez, Thiago - Coutinho - Coman, Lewandowski, Gnabry

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App