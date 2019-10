Das M-Wort steht in Dortmund seit zwei Wochen auf dem Index. Die Frage nach der Mentalität kann beim BVB keiner mehr hören, stellte Marco Reus nach dem 2:2 in Frankfurt klar.

Irgendwie ist das ja verständlich. "Mentalität" ist schließlich nur eine Worthülse, ein Sammelbegriff für nicht messbare und greifbare Dinge, der herhalten muss, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.

Anzeige

Nach der erneuten Enttäuschung beim 2:2 in Freiburg kann man die Begrifflichkeiten trotzdem zuspitzen: Dem BVB fehlt der Killerinstinkt.

Alles zum 7. Spieltag im CHECK24 Doppelpass mit Torsten Frings, Simon Rolfes und Jochen Saier am Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de.

Was das nun heißt? Der BVB hat die Haltung einer Katze, die die Maus in die Enge getrieben hat, noch ein bisschen mit ihr spielt – und sie dann doch noch entwischen lässt.

Immer wieder sind es die gleichen Verhaltensmuster und Erklärungen bei den Dortmunder: Das Spiel nicht zugemacht, kein Tor mehr nachgelegt, den Konter nicht konsequent zu Ende gespielt...

Bei eigener Führung verfällt der BVB in den vergangenen Wochen in einen seltsamen Dämmerzustand.

Natürlich sind zwei Eigentore kurz vor Schluss wie in Frankfurt und Freiburg Pech. Aber wie wir seit Hermann Gerland wissen, ist der Umstand, immer Glück zu haben, auch ein Zeichen für Können. Was ist es also dann, immer Pech zu haben?

Gegen eine Diskussion über Trainer Lucien Favre wehrten sich die Dortmunder Verantwortlichen zuletzt offensiv und glaubhaft. Letztlich ist es aber die Aufgabe des Trainers, seine Mannschaft aus dem beschriebenen Dämmerzustand zu erwecken, ihr die Gier einzupflanzen, den Gegner zu erledigen.

Womöglich ließe sich so auch die rätselhafte Defensivschwäche beheben. Es dürfe nicht mehr so einfach sein, gegen den BVB ein Tor zu machen, forderte Boss Hans-Joachim Watzke diese Woche. "Mit Zähnen und Klauen" müsse das eigene Tor verteidigt werden. Nur: es passiert nicht.

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Elf Gegentore in sieben Spielen sind zu viel. Und so kann das auch nichts mit der Meisterschaft werden. Diesem M-Wort, das seit dieser Saison nicht mehr auf dem Index steht in Dortmund.

Die ultimative Demütigung blieb den Borussen am späten Abend immerhin erspart, der FC Schalke verpasste die Tabellenführung kurz vor Schluss. Was Zielstrebigkeit und das Überschreiten der Schmerzgrenze angeht, könnten sich die Dortmunder beim Nachbarn aber auf jeden Fall etwas abgucken.