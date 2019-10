Mit dem Erreichen des Achtelfinals im DFB-Pokal hatte Borussia Dortmund nach einigen schwierigen Wochen endlich mal wieder Grund zum Feiern.

Trainer Lucien Favre war die Erleichterung nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach anzusehen. Doch erst wenn sein Team auch in der Bundesliga wieder gewinnt, dürften die Diskussionen um den Coach aufhören.

+++ Favre übertreibt Jubel über Sieg +++

Brandt erlöst den BVB - und lässt Favre leiden

Nach dem erlösenden Tor zum 2:1 in der Pokal-Partie gegen Gladbach kannte der Jubel bei Lucien Favre keine Grenzen. Der BVB-Coach sprintete an der Außenlinie entlang, griff sich dann aber mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Oberschenkel.