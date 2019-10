Wie es sich anfühlt von einem ehemaligen Weltmeister beim FC Bayern auf den Traum vom Profi-Fußball vorbereitet zu werden?

Liam Morrison erzählt in einem ausführlichen Interview vom Training unter Miroslav Klose und der beeindruckenden Atmosphäre beim deutschen Rekordmeister - der erst 16 Jahre alte Schotte war im Sommer von Celtic Glasgows zu Bayerns U17 gewechselt.

Für ihn sei es eine unglaubliche Erfahrung, überhaupt bei dem Klub zu sein, erklärte er im Gespräch mit dem Daily Record.

Liam Morrison spielt seit dem Sommer für den FC Bayern © Imago

Über die erste Begegnung mit Klose auf dem Bayern Campus sagte er: "Ich dachte mir 'Wow'. Ich war es gewohnt, ihn im Fernseher bei Weltmeisterschaften zu sehen und nun war er mein Trainer. Es ist einfach unglaublich, wenn du bedenkst, was für ein Top-Spieler er war und dass er seine Zeit nun in Kinder investiert." Morrison profitiere von der Erfahrung, die die beiden Trainer an die Nachwuchsspieler weitergeben.

Der Traum: Als Spieler in die Allianz Arena

"Miroslav hat so viel Leidenschaft für diesen Sport. Sogar, wenn wir gegen schlechtere Teams in der Liga spielen, freut er sich irre, wenn wir Tore schießen. Du merkst, dass er sich wirklich freut und das ist ein Trainertyp, den ich mag. Für mich ist es so ein toller Ort, um zu lernen."

Der Wunsch, selbst einmal für Bayern in der Allianz Arena zu spielen, treibt den Nachwuchsspieler an. Bis Weihnachten will der 16-Jährige erst einmal den Sprung zur U19 schaffen und irgendwann sein ultimatives Ziel erreichen: "Der Plan ist, irgendwann in der ersten Mannschaft zu spielen, das wäre der Traum."

Noch ist er bei den Spielen der "Großen" nur Zuschauer - aber selbst das macht Morrison Spaß: "Wir dürfen zu allen Heimspielen gehen und das ist Hammer, denn die Atmosphäre in der Bundesliga ist magisch."

Ebenso begeistert den Bayern-Youngster die Ausbildung bei den Bayern. Das Training sei dem seiner ehemaligen Mannschaft, den Celtics, in Bezug auf Ballbesitz und Gestaltung zwar ähnlich: "Aber bei Bayern ist die Intensität anders - es geht vorwärts, vorwärts, vorwärts, man muss rennen und superfit sein." Er könne sich keine bessere Ausbildung wünschen.