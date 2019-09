Werder Bremen muss für den Rest der Hinrunde ohne Mittelfeldspieler Kevin Möhwald auskommen.

Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, muss sich der 26-Jährige am Montag einer Knieoperation unterziehen. Zur Art der Verletzung und der genauen Ausfallzeit machte Bremen keine Angaben, jedoch werde Möhwald in der Hinrunde "definitiv nicht mehr eingreifen" können.

Die Bremer plagt damit weiterhin das Verletzungspech. Aktuell fallen neben Möhwald auch Milos Velikovic, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp, Ludwig Augustinsson, Philipp Bargfrede, Milot Rashica, Benjamin Goller und Fin Bartels aus.

Nach drei Spielen haben die Hanseaten drei Punkte auf dem Konto.