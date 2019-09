Sebastian Kehl gerät nach der überraschenden Niederlage bei Union Berlin noch nicht in Panik.

Der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Borussia Dortmund ist zwar mit dem Saisonstart zufrieden, doch seine Dortmunder "müssen schnell die Kurve bekommen. Denn Mentalität ist auch eine Art von Qualität, und die müssen wir zeigen. Denn ansonsten werden wir den Titel vielleicht wieder verlieren", so Kehl.

Anzeige

Auf dem 5. International Frankfurt Football Summit (IFFS) powered by ZEIT Publishing Group spricht Kehl exklusiv mit SPORT1 über Dortmunds Saisonstart, die Neuverpflichtungen, die Ziele, die Meisterschaft, den FC Bayern sowie die Champions League.

Sebastian Kehl über...

…Dortmunds Rolle auf dem internationalen Markt:

"Internationalisierung, Digitalisierung spielen eine große Rolle. Borussia Dortmund ist ja auch ein Klub, der seit Jahren ins Ausland fährt und versucht, die Bundesliga im Ausland zu präsentieren, aber natürlich auch die schwarz-gelben Farben in die Welt zu tragen."

…den Spagat International-National:

"Da ist viel Kommunikation notwendig, die Balance darf man nicht verlieren. Man muss schauen, woher man kommt. Der Borsig-Platz ist nun mal der Startpunkt von Borussia Dortmund gewesen. Aber natürlich beschäftigen uns andere Märkte im Ausland, in den USA, in Asien, in Indien, davor dürfen wir uns nicht verschließen. Denn wir müssen am Ende versuchen, mehr Geld einzunehmen. Um attraktiv zu bleiben, um ambitioniert zu bleiben, um international erfolgreich sein zu können, benötigt es Geld. Deswegen muss man schauen, dass man diese Balance findet, und das ist manchmal nicht ganz einfach."

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

…den Saisonstart:

"Der war bis dato eigentlich sehr gut, wenn man das Wochenende mal ausklammert. Natürlich war das ein Dämpfer, der nicht eingeplant war, die Art und Weise hat uns auch gestört. Dafür haben wir entsprechend Kritik einstecken müssen. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an unseren Ambitionen, an dem Ziel, das wir uns in diesem Jahr gesetzt haben. Wir haben uns sehr, sehr gut verstärkt, wir haben hohe Qualität im Kader, wir haben ein tolles Umfeld und wir wollen in diesem Jahr angreifen. Und wir werden uns von diesem einem Spiel sicher nicht von dieser Spur abbringen lassen."

…die Verfolgerrolle:

"Es ist sicherlich klar, dass der FC Bayern mit den Verstärkungen, die er getätigt hat, auch in diesem Jahr Favorit ist. Aber wir wollen es spannender machen. Wir sind aus einer erfolgreichen Saison gekommen, wir sind bis zum letzten Spieltag drangeblieben, wir haben uns gut verstärkt und deswegen sehen wir uns gerüstet, in diesem Jahr ein neues Ziel zu formulieren und das auch ambitioniert zu verfolgen."

…die Niederlage bei Union Berlin:

"Wir haben individuelle Fehler gemacht, haben teilweise zu behäbig gespielt, waren nicht konzentriert und fokussiert genug. Hatten auch gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Torchancen, in der ersten Halbzeit waren sie noch da. Union hat uns mit einfachen Mitteln geschlagen, nämlich am Ende mit einer hohen Intensität, mit einer hohen Laufbereitschaft und mit einer starken Mentalität, die sie an den Tag gelegt haben. Das ist etwas, das wir leider letzte Saison auch schon hatten. Da müssen wir schnell die Kurve bekommen. Denn Mentalität ist auch eine Art von Qualität, und die müssen wir zeigen. Wir müssen uns gerade in den Spielen gegen die kleinen Mannschaften besser präsentieren. Denn ansonsten werden wir den Titel vielleicht wieder deswegen verlieren."

…Maßnahmen:

"Leider sind am Sonntag alle Nationalspieler abgereist, und der Kader ist jetzt sehr, sehr dezimiert. Aber natürlich werden wir das in der kommenden Woche noch mal aufarbeiten. Der Trainer hat viele Dinge analysiert. Wir wollen den nächsten Schritt machen und wir müssen diesen auch tun. Wir haben das Heimspiel gegen Leverkusen, wir spielen danach zu Hause gegen Barcelona, es warten intensive Wochen auf uns. Aber wir müssen aus den Dingen schnellstmöglich lernen und die Kritik hat sich die Mannschaft selber auch zu Herzen genommen, das konnte man an den Aussagen und auch an dem einen oder anderen individuellen Gespräch, das ich geführt habe, deutlich herausmerken."

…die Frage, welche Spieler nun gefordert sind:

"(…) Dass wir einige Führungsspieler haben, einige erfahrene Spieler, die sich natürlich auch einbringen müssen und werden, das ist doch klar."

…den Bundesliga-Fokus bei Champions-League-Spielen:

"Die Bundesliga ist immer unser erstes Ziel, in diesem Jahr dort erfolgreich zu sein, haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Natürlich ist die Champions League etwas, das uns antreibt. Wir haben eine sehr ambitionierte Gruppe, mit Barcelona und mit Inter Mailand aus Topf drei sicherlich auch noch eine sehr starke Mannschaft bekommen. Aber wir wollen uns international weiter behaupten. Wir wollen durch diese Gruppenphase durch, auch dort den nächsten Schritt machen. Das ist für uns als Klub, auch was das Thema Internationalisierung angeht, unglaublich wichtig. Aber es werden intensive Wochen. Trotzdem trennt man das eine von dem anderen. Den DFB-Pokal haben wir auch noch, mit einem ambitionierten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Wir werden versuchen, auf allen drei Partys richtig Gas zu geben und am Ende erfolgreich zu sein."