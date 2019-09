Alexander Nübel freut sich gewaltig auf sein 18. Heimspiel der Saison. "Ich werde immer Fan des SCP sein und habe, seitdem ich nicht mehr da bin, sehr aufmerksam auf Paderborn geschaut", sagte der Schalker Kapitän dem Westfalen-Blatt vor dem Duell bei seiner alten Liebe SC Paderborn (Bundesliga: SC Paderborn - Schalke 04, So. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Nübel spielte in der Jugend des SC Paderborn

Am 30. September 1996 erblickte Nübel in der Bischofsstadt das Licht der Welt, im Salzkottener Stadtteil Tudorf wuchs er auf, der dortige TSV war sein erster Verein. Der Jugend des SC Paderborn schloss sich Nübel im Alter von acht Jahren an.

Anzeige

Bis zu seinem 14. Lebensjahr spielte der Schlaks im Feld, dann folgte die späte - und goldrichtige - Umschulung zum Torhüter.

2015 angelte sich Schalke für 600.000 Euro das Talent, das in der ersten Paderborner Bundesliga-Saison 2014/15 als vierter Keeper zum Profikader zählte.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Ein normales Spiel erwartet ihn deswegen nicht: "Ich war zehn Jahre im Verein, meine Freundin kommt von hier, meine Eltern und meine besten Freunde wohnen noch immer da."

Entwicklung Paderborns beeindruckt Nübel

Die Entwicklung der Blau-Schwarzen nach zwischenzeitlichem Absturz bis in die Niederungen der 3. Liga beeindruckt den 22-Jährigen enorm: "Paderborn ist offensiv sehr stark. Sie haben vor zwei Jahren damit angefangen, so zu spielen. Und damit machen sie auch in der Bundesliga gnadenlos weiter."

Nübel kann sich daher "durchaus vorstellen, dass ein bisschen was drauf kommt" auf sein Tor.

Der SCP hat zwar vor dem vierten Spieltag nur einen Punkt auf dem Konto, doch die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart präsentierte sich in den bisherigen Spielen durchweg mutig und fußballerisch durchaus konkurrenzfähig.

Schalke 04 aktuell im Soll

Schalke gewann vor der Länderspielpause 3:0 gegen Hertha BSC und liegt unter dem neuen Trainer David Wagner mit vier Punkten im Soll.

Zwei Siege in Folge feierten die Königsblauen zuletzt am 17. und 18. Spieltag der Vorsaison - damals hieß der Trainer noch Domenico Tedesco. Dieser machte Nübel seinerzeit vor dem siegreichen Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:1) zur Nummer eins.

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Das Unverständnis der Öffentlichkeit über die Degradierung des langjährigen Stammkeepers Ralf Fährmann zugunsten Nübels war nur von kurzer Dauer. Vielmehr ist der U21-Vizeeuropameister zum derzeit gefragtesten Torhüter im Land aufgestiegen.

Nübel "mittendrin" im Entscheidungsprozess über seine Zukunft

Bayern München will den Ostwestfalen verpflichten, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Schalke wiederum will händeringend mit seinem neuen Kapitän verlängern, von einer Verachtfachung seiner Bezüge auf etwa fünf Millionen Euro ist die Rede. Nübel beteuert gebetsmühlenartig, "mittendrin" zu sein im Entscheidungsprozess.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Im Hier und Jetzt zählt nur der Ligaalltag. Zumindest personell gibt es positive Nachrichten bei Schalke: Nationalstürmer Mark Uth, für Wagner ein "gefühlter Neuzugang", ist nach monatelanger Verletzungspause wieder einsatzfähig.

Das türkische Supertalent Ozan Kabak könnte in der Defensive nach Verletzung ebenso sein Debüt für die Königsblauen feiern wie der vom FC Barcelona ausgeliehene Linksverteidiger Juan Miranda.

Die voraussichtliche Aufstellung:

SC Paderborn - Schalke 04 (Sonntag ab 18.30 Uhr)

Paderborn: Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Oliveira Souza, Antwi-Adjei - Mamba, Michel. - Trainer: Baumgart

Schalke: Nübel - Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell - Caligiuri, Harit, Uth (Schöpf) - Burgstaller. - Trainer: Wagner

Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)