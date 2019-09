Der SC Paderborn hat mit einem Schützenfest auch das zweite Testspiel innerhalb von zwei Tagen für sich entschieden.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann gegen den Bürener Kreisligisten SG Wewelsburg/Ahden mühelos mit 18:0 (7:0), erfolgreichste Torschützen des Favoriten waren Babacar Gueye (76./76./84./90.) und Abdelhamid Sabiri (30./38./48.).

Am Vortag hatten die Ostwestfalen bei einem nicht öffentlichen Test gegen Zweitligist VfL Osnabrück ein 2:1 (2:1) eingefahren.

In der Bundesliga geht es für den SCP, der am 3. Spieltag beim VfL Wolfsburg (1:1) den ersten Punkt seit seiner Rückkehr ins Fußball-Oberhaus gefeiert hatte, mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 am 15. September weiter.