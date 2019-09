Reif: "BVB hat ein 'charakterliches' Problem"

Marcel Reif Lesedauer: 4 Minuten

In der Kolumne "Auf den Punkt" bewerten die SPORT1-Experten aus ihrer Sicht die aktuellen Themen im Fußball. In dieser Woche erklärt Marcel Reif, was für ihn wirklich hinter der Mentalitätsdiskussion bei Borussia Dortmund steckt.