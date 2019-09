Bayern München kann aller Voraussicht nach in Kürze wieder auf Außenverteidiger David Alaba zurückgreifen. Der österreichische Nationalspieler absolvierte am Mittwoch nach überstandenem Muskelfaserriss wieder Teile des Mannschaftstrainings beim deutschen Rekordmeister.

Nur bei den abschließenden Spielformen musste er noch passen. Wann Alaba wieder spielen kann, blieb zunächst offen.

Tottenham-Einsatz käme zu früh

Realistisch erscheint ein Einsatz in der Champions-League-Begegnung bei Tottenham Hotspur am Dienstag. "Ich hoffe, dass er da wieder dabei sein kann", hatte Trainer Niko Kovac am vergangenen Samstag gesagt. Ein Einsatz bereits an diesem Samstag bei Aufsteiger SC Paderborn käme "wohl zu früh", meinte Kovac. (Bundesliga: SC Paderborn - FC Paderborn, Samstag ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Alaba hatte sich im Vorfeld des Bundesliga-Spiels bei RB Leipzig am 14. September (1:1) verletzt und fiel seitdem aus.