Unter der Woche gewann der FC Bayern mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League.

Am Samstag will die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac gegen Aufsteiger 1. FC Köln den nächsten Heimsieg in der Allianz Arena feiern. (Bundesliga: FC Bayern München - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nachdem die Bayern das Topspiel des vergangenen Spieltages bei RB Leipzig unentschieden spielten, rutschte der Rekordmeister in der Tabelle hinter den SC Freiburg ab. Bei allerdings lediglich zwei Zählern Rückstand auf den Tabellenführer aus Sachsen können die Münchner theoretisch bereits am 6. Spieltag wieder an die Spitze springen.

Boateng startet - Thiago auf der Bank

Philippe Coutinho erhält im Mittelfeld erneut den Vorzug von Thomas Müller. Die größte Überraschung wartet aber im defensiven Mittelfeld auf. Dort spielt Corentin Tolisso an der Seite von Joshua Kimmich. Thiago sitzt erstmals in dieser Saison auf der Bank. Vorne spielt Ivan Perisic für Kingsley Coman.

In der Innenverteidigung darf Jerôme Boateng an der Seite von Niklas Süle beginnen. Die Außenverteidigung bilden Lucas Hernández und Benjamin Pavard.

Den Punktgewinn am vergangenen Wochenenden bei RB Leipzig betrachtet Kovac weiterhin als Erfolg, vielmehr wurme ihn immer noch das Unentschieden am 1. Spieltag zuhause gegen Hertha BSC. Grundsätzlich müsse man "jetzt nicht alles dramatisieren", da sich der Rückstand auf die Spitzenposition auf lediglich zwei Zähler beziffere.

Leverkusen gegen Union gefordert

Darüber hinaus muss Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin ran (Bundesliga: Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), Hertha BSC empfängt den SC Paderborn 07 (Bundesliga: Hertha BSC - SC Paderborn 07 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und der SC Freiburg bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun (Bundesliga: SC Freiburg - FC Augsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Aufstellungen:

München: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Perisic - Lewandowski

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Höger - Kainz, Drexler - Schindler, Cordoba

