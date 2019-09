Unter der Woche gewann RB Leipzig mit 2:1 bei Benfica Lissabon in der Champions League.

Am Samstag will die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann beim SV Werder Bremen seine Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen und seinen dritten Auswärtssieg im dritten Spiel in der Fremde. (Bundesliga: SV Werder Bremen - RB Leipzig, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Anzeige

Leipzig, die Gejagten

Als eines von drei Teams sind die Sachsen in der Bundesliga Spielzeit 2019/20 noch ungeschlagen.

Jetzt das aktuelle Trikot von RB Leipzig bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Während der FC Bayern sowie VfL Wolfsburg je zwei Siege und Unentschieden aufweisen, konnte Leipzig als einzige Erstliga-Mannschaft drei der vier bisherigen Partien gewinnen. Ein Auswärtserfolg beim SV Werder Bremen würde die Spitzenposition von RBL festigen.

Bremen will dritten Sieg

Die Bremer gehen mit großen Personalsorgen in die Partie gegen den Tabellenführer. Mit Yuya Osako wird den Hanseaten der bislang beste Offensivspieler nach Angaben von Trainer Florian Kohfeldt „wahrscheinlich sechs Wochen“ fehlen.

Der Japaner zog sich am Mittwoch im Training bei einer „simplen Drehung“ eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. „Er wird längere Zeit nicht Fußball spielen können“, monierte Kohfeldt im Vorfeld der Partie.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE

Nach der Sperre von Nuri Sahin ist Osako für das Spiel am Samstag gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Leipzig der neunte Bremer Ausfall.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Immerhin kehren mit Philipp Bargfrede, Milot Rashica und voraussichtlich auch Maximilian Eggestein drei potenzielle Stammspieler in den Kader zurück. Während Rashica bereits ein Startelf-Kandidat ist, wird Bargfrede knapp vier Monate nach seiner Knie-Operation vorerst auf der Auswechselbank sitzen werden.

Ein Einsatz von Eggestein entscheidet sich wohl erst kurzfristig.

Jetzt das aktuelle Trikot von Werder Bremen bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Trotz der Personalprobleme und der guten Form des Gegners, der laut Florian Kohfeldt „eine Klasse stärker ist als im letzten Jahr“, peilen die Bremer im mit 41.500 Zuschauern ausverkauften Weserstadion den dritten Sieg in Serie an.

„Wir werden eine klare Idee haben. Die Jungs entwickeln immer mehr die Mentalität: Egal, was passiert, wir wollen unser Ziel erreichen“, betont der 36 Jahre alte Werder-Trainer im Vorfeld der Partie

So können Sie Werder Bremen - RB Leipzig LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App